کلنگ احداث شهرک شفا سمنان به زمین خورد/ افتتاح مرکز لرزه شناسی

به گزارش خبرنگار مهر، حمید میرزاده که پیش از ظهر شنبه در راس هیئتی متشکل از معاون پارلمانی دانشگاه آزاد اسلامی، معاون دانشجویی و همراهان امور مالی این مجموعه آموزش عالی وارد سمنان شده بود پس از استقبال رسمی توسط مسئولان آموزش عالی استان سمنان، برای ادای احترام به گلزار شهدای سمنان رفت.

میرزاده همچنین در ابتدای این سفر خود در نشست شورای امنای دانشگاه های آزاد اسلامی واحدهای استان سمنان حضور یافت و در این نشست پیرامون موضوعات و مسائل این واحدهای آموزش عالی بحث و تبادل نظر کرد.

وی در ادامه این سفر عصر امروز در آئین آغاز عملیات اجرایی شهرک شفا ویژه فناوری و علوم درمانی از مجموعه های جدیدالتاسیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان و همچنین افتتاح مرکز تحقیقاتی لرزه شناسی، ژئو فیزیک و بتن این دانشگاه حضور پیدا کرد.

دیدار با اساتید و دانشجویان و همچنین حضور در نشست خبری از دیگر برنامه های عصر رئیس دانشگاه آزاد در سفر یک‌روزه به سمنان بود.

وی همچنین در جریان سفر یک‌روزه خود به سمنان از نمایشگاه دستاوردهای علمی، فناوری، فرهنگی و هنری دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی استان سمنان دیدن کرد.

دیدار احتمالی با نماینده ولی فقیه در استان سمنان نیز پایان بخش برنامه های سفر میرزاده و هیئت همراه به استان سمنان خواهد بود.

علوی فاضل معاون پارلمانی دانشگاه آزاد اسلامی و حجت‌الاسلام طه هاشمی معاون دانشجویی این دانشگاه، میرزاده را همراهی می کردند.