ارزیابی روسای دانشگاه ها براساس میزان اجرای سند دانشگاه اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسه ۲۹۹ شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ ها و مراکز آموزشی شورای عالی انقلاب فرهنگی، به ریاست دکتر محمد فرهادی، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

گزارش اقدامات انجام شده در دانشگاه‌ ها و مراکز آموزش عالی به‌منظور اجرای سند دانشگاه اسلامی، توسط دبیرخانه شورای اسلامی شدن دانشگاه ها و مراکز آموزشی ارائه و دانشگاه ‌های برتر در اجرای سند مشخص شدند.

روسای دانشگاه ها براساس میزان اجرای سند دانشگاه اسلامی مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت

در ادامه «گفتمان سازی سند دانشگاه اسلامی»، «هماهنگ‌سازی و ایجاد انسجام سازمانی»، «تعیین اولویت‌ های سند» و «ارزیابی و پایش مصوبات ابلاغی» به عنوان محورهای اصلی اجرای سند دانشگاه اسلامی برشمرده شد و به منظور ایجاد وحدت رویه کلان در اجرای سند، مصوب شد؛ رؤسای دانشگاه‌ ها مسئول اجرای سند در دانشگاه ‌های متبوع خود بوده و دانشگاه ‌ها براساس گزارش های ارسالی در خصوص میزان اجرای سند مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت.

پیش بینی ردیف بودجه توسط هیات امنای دانشگاه ها به منظور اجرایی سازی سند دانشگاه اسلامی

بر همین اساس دانشگاه‌ ها مکلف شدند نسبت به تطبیق اسناد راهبردی خود، با سند دانشگاه اسلامی اقدام کنند و در این زمینه مقرر شد هیات امنای دانشگاه‌ ها نسبت به پیش بینی و اختصاص ردیف بودجه مشخص به منظور اجرایی‌سازی اقدامات سند دانشگاه اسلامی تمهیدات لازم را اتخاذ کنند.

همچنین دبیرخانه شورا موظف شد نسبت به برگزاری جلسات توجیهی با رؤسا و معاونین دانشگاه‌ ها به صورت استانی و منطقه‌ ای اقدام کند و همچنین ملحوظ نمودن موضوع اجرایی سازی سند دانشگاه اسلامی در دستور همایش رؤسای دانشگاه ‌ها مورد تأکید قرار گرفت.

در پایان مقرر شد در جلسات آتی، دستگاه‌های عضو شورا نسبت به ارائه گزارش فعالیت‌های انجام شده در راستای اجرای سند دانشگاه اسلامی اقدام کنند.