اختصاص ۱۵۰ میلیارد ریال به نوآموزان مناطق حاشیه ای خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شریعتی پیش از ظهر امروز شنبه در هفتمین جلسه بررسی مسائل و چالش های آموزش و پرورش با حضور دو منطقه آموزشی رامشیر و شاوور اظهار کرد: اجرای موفق پیش دبستانی در استان و پوشش فراگیر آن در سال جاری یکی از گام های مهم در جهت بهبود کیفی و افزایش مهارت های ارتباطی و زبانی دانش آموزان دوزبانه است و استانداری خوزستان ۱۵۰ میلیارد ریال برای تامین شهریه نوآموزان مناطق حاشیه ای و توانمندسازی و آموزش دادن به مربیان پیش دبستانی در نظر گرفته است.

وی همچنین با اشاره به یکی دیگر از مسائل مهم آموزش و پرورش افزود: فضاهای آموزشی فرسوده و کمبود فضای آموزشی در استان یکی از معضلات آموزش و پرورش است که باید با عزم استانی و به دور از شعارزدگی برای رفع آن به آموزش و پرورش کمک کرد.

استاندار خوزستان تشریح کرد: ما بر عهد خود برای برچیده شدن مدارس کانکسی و تکمیل پروژه های آموزشی با پیشرفت بالای ۷۰درصد در استان هستیم و دو شهر شادگان و کارون را در نظر گرفتیم تا با همکاری بنیاد برکت نیازمندی به فضاهای جدید و بهسازی و تجهیز فضاهای موجود برای سال تحصیلی جاری برطرف شود.

شریعتی با تاکید بر ادامه جلسات و بررسی مشکلات مناطق آموزشی عنوان کرد: در این جلسات بعد از بررسی مشکلات عمده، برای رفع آنها اقداماتی انجام می شود. امروز، طرح احداث مدرسه پنج کلاسه ویژه دانش آموزان استثنایی در شهر الوان مصوب شد. همچنین، مبلغ یک میلیارد ریال برای تعمیر و ساخت سرویس های بهداشتی مدارس شاوور و ماهیانه ۵۰ میلیون ریال برای کمک هزینه سرویس دانش آموزان دختر شاوور اختصاص یافت. تعداد ۳۰ دستگاه رایانه، دو دستگاه چاپگر، یک دستگاه کپی و پنج دستگاه آبسرد کن به شاوور تحویل داده می شود.

وی در مورد کمک های اختصاص یافته به منطقه رامشیر نیز گفت: مبلغ ۲ میلیارد ریال برای زیباسازی مدارس، تعمیر و ساخت سرویس های بهداشتی مدارس رامشیر اختصاص یافت و بررسی و امکان سنجی احداث دو واحد آموزشی در روستاهای مشرفه بیت منصور و تلتلیه توسط نوسازی مدارس مصوب شد. تعداد ۳۰ دستگاه رایانه، سه دستگاه چاپگر و یک دستگاه پروژکتور به مدارس رامشیر تحویل می شود.