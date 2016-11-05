باید به «مورینیو» زمان بدهیم

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال منچستریونایتد تحت هدایت «ژوزه مورینیو» در هفت بازی گذشته خود در تمامی رقابتها، تنها دوبار پیروز شده است و در جایگاه هشتم لیگ برتر انگلیس قرار دارد.

در حالیکه رفته رفته انتقادات از تاکتیکهای مرد پرتغالی بیشتر می شود، «مروانه فلینی» هافبک این تیم مصرانه اعتقاد دارد که یونایتد هنوز به سیستم مورینیو مطمئن است.

فلینی به «دیلی میرر» گفت: همه بازیکنان به او و فسلسفه اش ایمان دارند و باید از وی پیروی کنیم. او برای کسب عناوین قهرمانی اینجاست. وی مربی با انگیزه ای است که می‌خواهد ببرد و این چیزی است که ما نیاز داریم. اما ساختن یک تیم احتیاج به زمان دارد. به نظرم مربی شایسته ای داریم و باید به او اعتماد به نفس و زمان لازم را بدهیم. هواداران پیروزی و فوتبال زیبا می خواهند ولی فکر می کنم پیروزی ها در راه هستند، ما فاصله ای نداریم و باید به راهمان ادامه دهیم.

منچستریونایتد روز یکشنبه (فردا) باید در یک بازی خارج از خانه به مصاف سوانزی سیتی برود و هفته آینده در «اولدترافورد» میزبان آرسنال خواهد بود.

فلینی از اینکه تیمش تا به اینجا فرصتهای زیادی را از دست داده است و اکنون هشت امتیاز کمتر از منچسترسیتی، آرسنال و لیورپول دارد، افسوس می خورد.

وی افزود: واقعاً خوب شروع کردیم اما بعد از باخت به منچسترسیتی فراز و نشیب زیادی داشتیم. باید مقابل استوک سیتی و برنلی پیروز می شدیم و شش امتیاز می گرفتیم، اما نشد. فقط دو امتیاز گرفتیم و این اختلاف زیادی است. ولی فکر می کنم پیروزی ها خواهند رسید، به خاطر شیوه بازی که مقابل برنلی ارائه دادیم، از این بابت مطمئنم. تقریباً ۴۰ بار فرصت گلزنی داشتیم، سه پنالتی برای ما گرفته نشد و گاهی در فوتبال شما به کمی شانس نیاز دارید.