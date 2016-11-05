آمادگی ۴۵ کشور برای حضور در مسابقات جهانی کشتی پهلوانی

به گزارش خبرگزاری مهر، تاکنون بیش از ۴۵ کشور دنیا برای حضور در این رقابت ها اعلام آمادگی کرده اند که در این بین نام کشورهای مطرحی همچون، روسیه، آذربایجان، کوبا، ترکیه، اوکراین، بلاروس، ازبکستان، گرجستان، آمریکا، بلغارستان، قرقیزستان، ارمنستان، تاجیکستان، مغولستان، هندوستان و مولداوی دیده می شود.

همچنین کشورهایی همچون ایتالیا، فرانسه، گواتمالا، برزیل، آرژانتین، کانادا، مصر، پاکستان، یونان، آلمان، هلند، لیتوانی و مراکش نیز برای حضور در این مسابقات اعلام آمادگی کرده اند.

این رقابت ها بعنوان مسابقات جهانی در تقویم اتحادیه جهانی گنجانده شده است و در اوزان ۶۰، ۷۰، ۸۰، ۹۰، ۱۰۰ و ۱۰۰+ کیلوگرم بر روی سه تشک برگزار می شود.

رقابت های کشتی پهلوانی، بعنوان رشته سنتی کشتی ایران از سال ۲۰۱۵ بعنوان رشته رسمی در اتحادیه جهانی به ثبت رسیده است و امسال اولین دوره رقابت های جهانی آن نیز با استقبال خوب کشورهای عضو، برگزار می شود.