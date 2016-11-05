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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۱:۵۹

زنگ المپیاد ورزشی در مدارس آبدان نواخته شد

زنگ المپیاد ورزشی در مدارس آبدان نواخته شد

بوشهر - در آئینی با حضور مسئولان و دانش‌آموزان، زنگ المپیاد ورزشی در دبیرستان پسرانه حضرت امام خمینی(ره) آبدان نواخته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، زهیر حاجیان شهردار آبدان صبح شنبه در حاشیه نواختن زنگ المپیاد ورزشی در دبیرستان پسرانه حضرت امام خمینی(ره) اظهار داشت: ورزش برای سلامتی جسم انسان مفید است و نباید حلقه گمشده نسل امروز باشد.

وی از همه دانش آموزان و نسل جوان و نوجوان خواست تا به امر ورزش بیشتر اهمیت دهند و همه دوستان خود را در این مهم تشویق کنند.

شهردار آبدان گفت: امروزه دشمنان ایران اسلامی انگیزه و اراده که دو عامل مهم و اصلی در موفقیت جوانان است را نشانه گرفته است و ما باید هوشیارانه با آن مقابله کنیم.

مدیر دببرستان امام خمینی(ره) نیز ضمن تشکر از حمایت‌های شهردار بیان داشت: شهرداری آبدان کمک‌های خوبی برای مدرسه داشته است که امیدواریم شاهد استمرار این کمک‌ها باشیم.

ابراهیم درویشی اضافه کرد: با توجه به تردد دانش‌آموزان و مشکلاتی که سر راه آنان بود، با اقدامات شهردار پیاده‌روسازی این خیابان به اتمام رسید و الحمدالله در این زمینه دانش‌آموزان راضی هستند که گرهی از مشکلاتشان باز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با حضور دانش آموزان، مدیر و معلمان و همچنین شهردار آبدان آهنگ المپیاد در فضای مدرسه طنین انداز شد و دانش آموزان به حرکات ورزشی از قبیل طناب زنی، اسکیت سواری، حلقه و دویدن پرداختند.

کد مطلب 3815630

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