۶.۴ درصد از گونه های جانوری کشور در معرض انقراض هستند

به گزارش خبرنگار مهر، مجید خرازیان مقدم در مراسم رونمایی از کتاب اطلس های حیات وحش ایران گفت: ما هزار و ۱۶۰ گونه جانوری داریم اما متاسفانه بر اساس فهرست سرخ IUCN میزان ۶.۴ درصد از این گونه ها در معرض خطر انقراض هستند.

خرازیان مقدم تخریب زیستگاه، چرای بی رویه دام، شکار غیر مجاز و... را از عوامل تهدید حیات وحش دانست و افزود: حافظان اصلی محیط زیست مردم هستند و ما باید تمام توان خود را بکار گیریم تا این پتانسیل بالقوه را در عمل استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه هرجا که مردم ورود کرده اند، نتایج مثبتی گرفته ایم، اعلام کرد: یکی از مواردی که در افزایش آگاهی جامعه نقش دارد، آن است که مجموعه هایی جذاب و قابل فهم برای همه ارائه کنیم.

مدیرکل دفتر حیات وحش سازمان حفاظت محیط زیست بیان کرد: این مجموعه شامل اطلس پستانداران ایران، اطلس پرندگان ایران، اطلس خزندگان ایران، اطلس دوزیستان ایران و اطلس ماهیان آب های داخلی ایران است. در تهیه این اطلس ها ۴۵ نفر به طور مستقیم نقش داشتند و دانشگاه تهران با محوریت دکتر کرمی و دکتر کابلی تهیه آنها را بر عهده داشتند.

خرازیان مقدم ادامه داد: اطلس ها تصویر محورند و برای مخاطب جذاب طراحی شده اند و همچنین محتوای بسیار خوبی به دو زبان فارسی و انگلیسی دارند.

وی در پایان ضمن اعلام آماده شدن ۴ برنامه عمل حفاظت از گونه های وحش گفت: برنامه عمل مدیریت راهبردی خرس سیاه آسیایی، مدیریت راهبردی خرس قهوه ای، مدیریت راهبردی میش مرغ و مدیریت راهبردی گوزن زرد ایرانی آماده شده است و برنامه عمل مدیریت راهبردی تمساح، سمندر و گرگ هم در دستور اقدام است. این برنامه ها اگر اجرایی شود، گام موثری در حفاظت از گونه های در معرض خطر ما برداشته خواهد شد.