اقامه نماز جماعت در ۴۰۰ مدرسه رفسنجان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عباس رمضانی پور صبح شنبه در چهارمین اجلاس استانی نماز در تالار خیام دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان اظهار داشت: نماز برترین واجب الهی است که باید در زندگی همه ما حرف اول را بزند.

وی ادامه داد: نماز کارایی بالایی دارد و خداوند نماز را مقرر فرموده تا دامن انسان را از گناه پاک کند.

حجت الاسلام رمضانی پور ایجاد انضباط، پیشگیری از انجام گناه، وقت شناسی، خدمت به اجتماع را از جمله کارکردهای نماز دانست و افزود: نماز پرچم عبادت و سرود وارستگی و ارتباط صمیمانه با خداوند و آرامش روان و سکینه خاطر است.

وی تصریح کرد: باید برای نماز بیشتر سرمایه‌گذاری می‌کردیم و خوب بود فصلی در لایحه‌های دولت که به مجلس ارائه می‌دهد، درباره نماز اهتمام بیشتری دهند.

امام جمعه رفسنجان تأکید کرد: توجه به نماز در آموزش و پرورش و مدارس که یک زیر ساخت محسوب می شود ضروری است.

وی گفت: نه آموزش و نه سازمان تبلیغات بودجه‌ای برای این کار ندارند، چه کسی مسئول این کار است که در مدارس به نماز توجه شود.

حجت الاسلام رمضانی پور تأکید کرد: نماز باید در وجود فرزندان نهادینه شود و این امر میسر نمی شود مگر آنکه از پایین ترین سطح مدارس شروع کنیم. باید در جامعه این نگاه ایجاد شودکه نماز تقدیر و سپاسگذاری از خداوند و موجب یاد او می شود.

امام جمعه رفسنجان با بیان اینکه نماز برای از بین‌رفتن غرور و منیت انسان‌ها است، اضافه کرد: امام‌ سجاد(ع) می‌فرمایند «خدایا همین افتخارم بس که بنده تو هستم» ‌ و این جمله باید در وجود فرزندان ما نهادینه شود.