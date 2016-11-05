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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۴۳

سامانه «شهراه» در گیلان راه اندازی شد

سامانه «شهراه» در گیلان راه اندازی شد

رشت- سامانه ارتباط شهروندی وزارت راه و شهرسازی «شهراه» با حضور مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و حقوق شهروندی وزارت راه به طور رسمی در گیلان آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، سامانه «شهراه» با حضور مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و حقوق شهروندی وزارت راه در گیلان رونمایی شد.

علی بخش رستمی در مراسم رونمایی از این سامانه که پیش از ظهر شنبه برگزار شد اظهار کرد: در راستای حفظ حقوق شهروندی و ارتقای سلامت اداری، دستگاه های اجرایی مکلف به ارائه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیکی هستند.

وی افزود: با این رویکرد، وزارت راه و شهرسازی نیز با توجه به ارائه بیش از ۵۶۰ خدمت در حوزه های راهسازی، شهرسازی، مسکن و ساختمان و املاک و زمین، طراحی و بهره برداری از سامانه الکترونیکی خدمات رسانی به شهروندان رااز اواخر سال ۹۲ در دستور کار خود قرار داد.

رستمی ادامه داد: در همین راستا سامانه «شهراه» از ابتدای امسال به بهره برداری رسید و گیلان هجدهمین استانی است که این سامانه در آن رونمایی و راه اندازی می شود.

وی با اشاره به ارائه ۵۶۹ خدمت در حوزه های مختلف توسط وزارت راه و شهرسازی گفت: ۱۵ درصد از کل تعداد خدمات در این سامانه بارگذاری شده و با ارتقای قابلیت های زیر ساختی در حوزه ارتباطی کشور، مابقی خدمات نیز بارگذاری می شوند.

مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد و  حقوق شهروندی وزارت راه تصریح کرد: این خدمات ارائه شده بر مبنای سوالاتی است که از سوی شهروندان با فراوانی بیشتری بوده است.

کد مطلب 3815635

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