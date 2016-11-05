حق طبیعی ما نظارت روی مدیرعامل باشگاه بود/ ناچار به استعفا شدیم

سعید عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره استعفای خود و دو عضو دیگر هیات مدیره باشگاه تراکتورسازی گفت: این استعفا یک بحث درون سازمانی بود و قرار نبود رسانه‌ای شود. متاسفانه معلوم نیست چه کسانی و با چه نیتی این اقدام درون سازمانی را در اختیار رسانه‌ها گذاشتند.

وی افزود: این حق طبیعی هیات مدیره است که بداند در باشگاه چه خبر است. ما چندین بار تقاضای تشکیل جلسه هیات مدیره داشتیم که این امر محقق نشد. به نامه نگاری و تماس‌های ما هم پاسخی ندادند. وقتی این اتفاقات رخ می‌دهد، هیات مدیره ناچار به استعفا است.

عضو مستعفی هیات مدیره تراکتورسازی با انتقاد از تشکیل کمپین علیه اعضای مستعفی تاکید کرد: جواب تشکیل جلسه هیات مدیره تشکیل کمپین نیست. مردم از ما می‌پرسند که در باشگاه چه خبر است و حق دارند از این مسائل باخبر باشند ولی هیات مدیره‌ جلسه‌ای نداشته‌ است.

عباسی یادآور شد: مدیرعامل باشگاه مجری مصوبات هیات مدیره است. این حق طبیعی هیات مدیره است که به کار مدیرعامل نظارت داشته باشد و اتفاقات را رصد کند.

وی با بیان اینکه بعضی اقدامات عوامفریبی است، تصریح کرد: به مردم و هواداران تراکتورسازی می‌گویم اگر خواستید کمپینی بگذارید که بدانید در باشگاه چه خبر است، آن موقع حرفهایم را می‌زنم.

عضو مستعفی هیات مدیره باشگاه ادامه داد: حرف‌های ما در جهت تخریب و یا نابودی تیم نیست. درست است تیم شرایط خوبی دارد، ولی بحث ما تقویت تیم و برطرف کردن مشکلات است. مگر حتما باید تیم در بحران و یا در آستانه سقوط باشد که جلسه هیات مدیره برگزار شود؟

عباسی در پایان درباره اینکه با استعفای وی و دو عضو دیگر مخالفت شده و در نهایت وضعیت باشگاه چطور خواهد شد؟ گفت: اگر شرایط همینطور باشد نمی‌توان کار کرد. ما استعفای خود را داده‌ایم و منتظر نظر مجمع هستیم.