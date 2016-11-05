تغییر در ترکیب برخی فرمانداران استان ایلام

به گزارش خبرنگار مهر، در سال پایانی دولت تدبیر و امید خبرها از تغییر فرمانداران شهرستان های ملکشاهی و دهلران در استان ایلام خبر می دهند.

بر اساس سخنان منابع آگاه قرار است اسد قاسمی که مسئولیت سرپرستی مرکز برنامه‌ ریزی، نوسازی و توسعه فناوری اطلاعات استانداری ایلام را بر عهده دارد به عنوان فرماندار جدید شهرستان تازه تاسیس ملکشاهی منصوب شود بطوریکه پرونده وی هم اکنون در وزارت کشور در دست بررسی است.

همچنین حسینعلی موسوی که هم اکنون به عنوان فرماندار ملکشاهی فعالیت می کند از سوی مسئولان استان برای تصدی فرمانداری شهرستان دهلران معرفی شده و مراحل بررسی پرونده وی در دست اقدام است ، امیدعلی سبزی در شرایط کنونی فرماندار دهلران است.

مسئولان حوزه سیاسی استانداری ایلام عنوان می کنند با توجه به فاصله حدود شش ماه تا برگزاری انتخابات دوره دوازدهم ریاست جمهوری و آمادگی برای اجرای هر چه بهتر این انتخابات بعید به نظر می رسد شاهد تغییری در ترکیب فرمانداران به جز این دو مورد باشیم مگر آنکه بنا بر شرایط خاصی از سوی استاندار این تشخیص داده شود که تغییر در برخی مناطق الزامی است.

به نظر می رسد رویکرد انتخاب فرمانداران بومی هر شهرستان در انتخاب های اخیر لحاظ شده است بطوریکه در انتخاب فرمانداران شهرستان های سیروان و چرداول که به تازگی انجام شده نیز این موضوع رعایت شد.

مسئولان اعتقاد دارند اگر افراد بومی در آن شهرستان مسئولیت بپذیرند، با توجه به آشنایی بیشتر به ویژگی ها و فرهنگ مردم منطقه می توانند تعامل بیشتری با ساکنان آن خطه داشته و در رفع مشکلات موفق تر باشند.

استان ایلام دارای ۱۰ شهرستان آبدانان، ایلام، ایوان، بدره، دره شهر، دهلران، چرداول، ملکشاهی و مهران و سیروان است که در یک ماه اخیر فرمانداران سه شهرستان دره شهر، سیروان و چرداول تغییر کردند اینک با سرپرست اداره می شوند و فرمانداران دو شهرستان ملکشاهی و دهلران نیز در شرف تغییر هستند.