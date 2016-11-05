ایران طرح برگزاری مشارکتی رقابت های بین المللی کشتی را ارائه داد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان مدیریت کشتی ایران به منظور جذب بیشتر بنگاه های اقتصادی با قابلیت سرمایه گذاری مختلف(بزرگ و کوچک) ، پایین آوردن هزینه برگزاری مسابقات به صورت متمرکز در یک کشور، جذب بیشتر مخاطبان تلویزیونی و حضور بیشتر مردم در سالن های کشتی در کشورهای صاحب کشتی اما فاقد منابع مالی لازم، و در نهایت استفاده بهینه از امکانات و سرمایه های نقدی در اختیار کشورهای متقاضی برگزاری مسابقات بین المللی کشتی، طرح برگزاری مشارکتی رقابت های بین المللی از سال ٢٠١٧ میلادی را به اتحادیه جهانی کشتی ارائه کرد.

"فدراسیون کشتی ایران"، خود در اقدامی پیشتازانه، درسال ٢٠١٦ در حال برگزاری مشارکتی "مسابقات جهانی کشتی پهلوانی"با کشور "بلاروس"، مسابقات "جام باشگاههای آزاد جهان" با کشور"اکراین "، و مسابقات "جام باشگاههای کشتی فرنگی جهان" با کشور "مجارستان "می باشد.

این اقدامات ضمن کاهش میزان هزینه های برگزاری مسابقات مذکور در داخل ایران برای سازمان مدیریت کشتی کشور، به "جهانی شدن" مسابقات "جام باشگاههای جهان" ، و نیز توسعه "کشتی پهلوانی " در میان سایر فدراسیونهای ملی تحت نظر "اتحادیه جهانی کشتی" و "کمیته بین المللی المپیک"کمک شایانی خواهد کرد.

بخشی از نامه ارسالی فدراسیون کشتی ایران به اتحادیه جهانی به شرح زیر است:

با توجه به کاهش میزان متقاضیان میزبانی مسابقات بین المللی کشتی در دنیا، بدلیل محدودیتهای مالی و اجرایی موجود ، بدینوسیله " طرح برگزاری مشترک رویدادهای بین المللی کشتی" به صورت مشارکتی میان کشورهای متقاضی با لحاظ سیاستهای ذیل ارائه می شود:

۱. کشورهای متقاضی برگزاری مسابقات بین المللی (دو یا سه کشور) می توانند مسابقات را بصورت مشترک برگزار کنند.

۲. چگونگی برگزاری مسابقات باید در قالب تفاهم نامه ای مشترک میان کشورهای مشارکت کننده ، که بصورتی شفاف، تقسیم بندی مسئولیتها و تامین هزینه ها را بیان نموده ، تنظیم گردد.

۳. برای برگزاری مناسب مسابقات و انجام هماهنگی های لازم کمیته اجرایی مشترکی میان کشورهای مشارکت کننده تشکیل شود.

۴. نحوه استفاده از ظرفیتهای تبلیغات محیطی باید از سوی کشورهای مشارکت کننده ، به نسبت مشخصی در تفاهم نامه ذیربط تعیین شده و مشخص باشد.

۵. اسامی کشورهای مشارکت کننده در تقویم اتحادیه بعنوان کشورهای برگزار کننده ( کشور میزبان- کشور یا کشورهای مشارکت کننده)مسابقه مربوطه گنجانده شود.