به گزارش خبرنگار مهر، دکترعباس کاظمی امروز شنبه در نشست تخصصی وضعیت اجتماعی فرهنگی آموزش عالی در کرمانشاه گفت: به کارگیری معیارهای غیرعلمی در جذب اساتید باعث شده کلاس های درس جایگاه علمی خود را از دست دهد.

عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی کشور، تورم در دانشگاه ها را اعم از افزایش دانشجو و استاد عامل افزایش آفت در دانشگاه ها طی ۲ دهه اخیر عنوان کرد.

وی تصریح کرد: هم اکنون بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ دانشگاه دولتی، آزاد، علمی کاربردی، پیام نور، غیر انتفاعی و ... وجود دارد که از این تعداد تنها ۱۷۰ دانشگاه آن زیر مجموعه وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری است.

کاظمی، از شکسته شدن سد کنکور در دانشگاه هایی چون آزاد، پیام نور و... یاد کرد و گفت: این گسترش دانشگاه ها مسبب افزایش تقاضای همگانی از جمله مدیران سیاسی، زنان خانه دار و فارغ التحصیلان مدارس برای ورود شده است.

وی افزود: امروزه تعداد کمی به منظور ارتقای علمی وارد دانشگاه می شوند و ارتقا طلبان مبتنی بر پیشرفت سازمانی، قدرت طلبان و زرنگ ها، فراغت طلبان و تحول طلبان در زندگی شخصی، معنا طلبان و منزلت طلبان چشم و هم چشم گرا بیشترین ورودی های دانشگاه ها طی این سال‌ها هستند.

عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی کشور، ورود این دسته از افراد را باعث شکل گیری زندگی روزمره در دانشگاه ها دانست و گفت: با این رویه فضای اجتماعی دانشگاه ها به سمت عوام زدگی پیش می رود.

وی از اجرای یک طرح پژوهشی جامع در بین دانشجویان دانشگاه‌های دولتی خبر داد و گفت: متاسفانه با آرایش های غلیظ برخی دختران دانشجو کلاس های درس به پارتی تبدیل شده و با افزایش غیبت ها کلاس ها لامکان شده است.

عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی کشور افزود: هم چنین در این تحقیق متوجه شدیم حدود ۳۱ درصد این دانشجویان در کلاس درس از تلفن همراه استفاده می کنند.

وی ادامه داد: متاسفانه در این شرایط فضای درس مجادله انگیز و مساله آمیز شده که این امر سبب نارضایتی اساتید و دانشجویان از کلاس ها شده است.

کاظمی گفت: هم چنین در تحقیقات انجام دریافته ایم ۲۷.۵ درصد دانشجویان دولتی به دلایلی غیر از ارتقای علمی به دانشگاه وارد می شوند که نشان از مرکزیت افتادن کلاس ها است.