رویداد «استارتاپ ویکند» در نیشابور برگزار شد

سیدایمان شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر و اشاره به اینکه رویداد از ۱۲ تا ۱۴ آبان ماه جاری در دانشکده هنر دانشگاه نیشابور برگزار شد، اظهار کرد: این رویداد کارآفرینی با هدف آموزش و آشناسازی جوانان و دانشجویان با فرهنگ کارآفرینی، ایجاد کسب و کارهای دانش‌بنیان، خلق مُدل‌های کسب و کار مبتنی بر دانش و فناوری روز، تقویت روحیه کار تیمی و اصول ایده‌پروری و خلاقیت در کنار فراگیری اصول و فنون مذاکره موفق با حضور جمعی از استادان و مربیان برگزیده در حوزه‌های هنر، صنعت و گردشگری، برای سومین بار در نیشابور برگزار شد.

وی بیان کرد: در این رویداد موضوعات و چالش‌های موجود در مسائل هنر و گردشگری و صنعت این شهرستان با رویکرد توسعه پایدار نیشابور مطرح و سپس راه‌کارهای ارائه شده توسط شرکت‌کنندگان در قالب ایده‌هایی بیان شد.

رئیس مرکز رشد علم و فن‌آوری نیشابور عنوان کرد: در این استارتاپ با نظر هیئت داوری، سه تیم حاوی ایده‌های برتر و تیم سرمایه‌گذاری و بازار انتخاب می‌شوند.

وی با بیان اینکه این رویداد با مشارکت شهرداری و میراث فرهنگی نیشابور برگزار شد، عنوان کرد: در این رویداد از تیم‌های برتر حمایت‌های مادی و معنوی گوناگون صورت می‌پذیرد و مرکز رشد علم و فناوری نیز با کمک و تسهیل فرآیند پذیرش تیم‌های برتر به‌عنوان شرکت‌ها و واحدهای فناور و بهره‌مندی از تسهیلات مادی و معنوی به تقویت و رشد شرکت‌های دانش‌بنیان به‌عنوان یکی از بهترین مؤلفه‌های اقتصاد مقاومتی در شهرستان و منطقه کمک می‌کند.

وی از دستاوردهای دوره‌های گذشته این رویداد را شکل‌گیری و رشد چندین شرکت فناور در مرکز رشد علم و فناوری نیشابور دانست که علاوه بر گردش مالی موثر می‌توان به حضور موفق و کسب افتخارات گوناگون در سطوح ملی و استانی و در رقابت با شرکت‌های دانش بنیان مطرح کشور اشاره کرد.

گفتنی است شرکت سایناپردازش گسترش سیمرغ با ایده‌محوری سامانه همیاب ۲۴ نخستین سامانه ردیابی کالاهای دیجیتال گم شده و سرقتی کشور که به‌عنوان هوشمندترین کسب و کار کشور شناخته شده است، از نتایج همین استارتاپ در دوره‌های گذشته است.