پالایش نفت تبریز پایلوت بهینه سازی سیستم هوای فشرده در کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، نسیم شکاری پیش از ظهر شنبه در گفت و گو با خبرنگاران گفت: پالایشگاه نفت تبریز به دلیل دارا بودن پارامترهای مد نظر این سازمان در فراخوانی که سال گذشته داده شده بود موفق شد جلب نظر سازمان برای اجرای پروژه بهینه سازی هوای فشرده شود.

وی افزود: پس از فراخوان سازمان توسعه صنعتی ملل متحد «یونیدو» از بین هشت واحد صنعتی متقاضی، شرکت پالایش نفت تبریز به دلیل برخورداری از پارامترهای لازم و مد نظر این سازمان از جمله وجود سیستم آموزشی مدرن، ظرفیت بالای سیستم هوای فشرده و تنوع تجهیزات و امکانات و نیز همکاری تنگاتنگ بخش مدیریت انرژی، این پالایشگاه به عنوان پایلوت اجرای سیستم هوای فشرده برای اولین بار در ایران انتخاب شد.

شکاری ادامه داد: سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (UNIDO) با همکاری سازمان بهینه‌سازی مصرف سوخت و با مشارکت مالی صندوق تسهیلات جهانی محیط زیست (GEF) در حال اجرای پروژه مدیریت بهینه انرژی در پنج صنعت پرمصرف انرژی شامل صنایع آجر، سیمان، آهن و فولاد، پالایشگاه و پتروشیمی در ایران است.

وی هدف اصلی پروژه را پیشبرد و ارتقای بهره‌ وری انرژی در پنج صنعت کلیدی کشور (آهن و فولاد، پتروشیمی، پالایشگاه، سیمان و آجر) با توسعه یک چارچوب ملی برای استانداردهای سیستم مدیریت انرژی، کمک به ظرفیت‌سازی از طریق آموزش، مطالعات محک‌ زنی انرژی و شناساندن تکنولوژی‌های برتر به صنایع نام برد.

شکاری کاهش ۲۰ درصدی مصرف انرژی نسبی در کل بخش‌های صنعتی را در برنامه ای پنج ساله از دیگر اهداف این پروژه عنوان و تصریح کرد: پشتیبانی از سیاست‌های بهره‌وری انرژی، اشتراک گذاشتن تجربیات موفق بهره‌وری انرژی، حمایت مستقیم از صنایع وایجاد یک صندوق حمایتی و گردشی برای حمایت از پروژه بهره وری انرژی با ارایه تسهیلات کم بهره جهت تشویق صنایع برای اجرای پروژه از دیگر اهداف سازمان یونیدو در این پروژه است.

هماهنگ کننده پروژه ملی بهره وری انرژی در صنایع کلیدی ایران و سازمان توسعه صنعتی ملل متحد در پایان گفت: این پروژه در کشورهای مالزی، اندونزی اجرا شده و در کشورهای برمه، مصر، روسیه و ترکیه نیز در حال اجراست.

ممیزی و بهینه سازی سیستم هوای فشرده در پالایش نفت تبریز برای اولین بار در کشور

مسئول مدیریت انرژی شرکت پالایش نفت تبریز نیز در این خصوص گفت: بعد از اعلان فراخوان توسط سازمان، پالایشگاه تبریز به علت داشتن تعهد مدیریت سازمان و پیگیری بخش انرژی و نیز پارامترهای فضای آموزشی از جمله تجهیزات و امکانات و تنوع سیستم هوای فشرده پالایشگاه به لحاظ نوع کمپرسورها و گستردگی سیستم هوای فشرده و وجود پتانسیل های صرفه جویی نظر سازمان را جلب و منجر به انتخاب این پالایشگاه به عنوان پایلوت اجرای طرح شد.

مهدی الهویردی نوه سی با اشاره به اینکه ممیزی و بهینه سازی سیستم هوای فشرده برای اولین بار در کشور انجام می شود افزود: صیانت از انرژی و کاهش مصرف انرژی از اولویت های شرکت پالایشگاه تبریز می باشد.

وی ادامه داد: این شرکت با آرمان پیشرو پالایشگاه های منطقه خاورمیانه تلاش می کند در زمینه صرفه جویی مصرف انرژی گام های بلندی بردارد که یکی از این گام ها بهینه سازی سیستم هوای فشرده است.

الهویردی اضافه کرد: سیستم هوای فشرده در کل جزو سیستم های با راندمان پایین می باشد و مدیریت انرژی در تلاش است با استفاده از تمامی ظرفیت های موجود بتواند صرفه جویی حداکثری را در این حوزه محقق سازد.

وی ادامه داد: کاهش مصرف انرژی در هریک از بخش های مصرفی در کاهش مصرف انرژی های فسیلی تاثیر بسزایی داشته و از سرمایه گذاری های پیش بینی شده در این بخش جلوگیری خواهد کرد.

مسئول مدیریت انرژی شرکت پالایش نفت تبریز ابراز امیدواری کرد: پالایشگاه تبریز بتواند با اجرای این پروژه در طی شش ماه آینده با همکاری کارشناسان داخلی و تیم یونیدو، نقاط بهبود را استخراج و طی یک برنامه کوتاه مدت و میان مدت آنها را عملیاتی سازد.

سازمان توسعه صنعتی ملل متحد (یونیدو)، به عنوان بخشی از نظام ملل متحد، یونیدو با همکاری ١٧٢ کشور عضو، مسئول ترویج توسعه صنعتی در جهان در حالِ توسعه است و در جمهوری اسلامی ایران در سال ١۹۹۹ با هدف پشتیبانی از اولویت های صنعتی دولت جمهوری اسلامی ایران و به منظور برقراری ارتباط نزدیک با وزارتخانه ها، ارگان های دولتی و خصوصی، مؤسسات مدنی و تحقیقاتی و همچنین بخش خصوصی افتتاح شد.

سازمان توسعه صنعتی ملل متحد آژانسی تخصصی است که تلاش های خود را بر محور فقرزدایی از طریق تقویت رشد بهره وری متمرکز کرده است. این سازمان به کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای در حال گذار در جدال برای جلوگیری از به حاشیه رانده شدن در دنیای رو به جهانی شدن امروز کمک می کند.