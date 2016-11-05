پراکندگی روستاها مانعی برای تحصیل دانش آموزان است

به گزارش خبرنگار مهر، جلال نژاد فاضل پیش از ظهر امروز شنبه در هفتمین جلسه بررسی مسائل و چالش های آموزش و پرورش با حضور دو منطقه آموزشی رامشیر و شاوور که با حضور استاندار خوزستان، مدیران آموزش و پرورش رامشیر، فرمانداران شوش، رامشیر و شهردار رامشیر برگزار شد، اظهار کرد: شاوو با ۹۰ هزار نفر جمعیت دارای ۱۴ هزار دانش آموز در قالب ۱۹۴ آموزشگاه است که بیش از ۸۰ درصد دانش آموزان در ۱۲۰ مدارس روستایی تحصیل می کنند.

وی افزود: پراکندگی روستاها باعث ایجاد مانع بر سر راه تحصیل دانش آموزان روستایی شده است .

مدیر آموزش و پرورش شاوور تصریح کرد: در بخش پیش دبستانی با توجه به نیاز ویژه منطقه و دو زبانه بودن دانش آموزان، ۱۰۰ درصد نوآموزان منطقه شناسایی و ثبت نام شدند.

فاضل ادامه داد: در بخش امتحانات نهایی سال سوم دبیرستان هم شاوور با جهش ۲۸ پله ای نسبت به سال قبل در رتبه پنج استان قرار گرفت و ۲.۴۵ نمره هم ارتقای میانگین نمرات نهایی داشتیم.

رئیس اداره آموزش و پرورش رامشیر نیز در این جلسه با اشاره به مشکلات این منطقه عنوان کرد: حدود یک هزار و ۶۹۹ دانش آموز رامشیری در ۳۰ مدرسه شهری و ۱۱۸ مدرسه روستایی تحصیل می کنند.

سعید قنواتی بیان کرد: بسیاری از فضاهای آموزشی رامشیر نیازمند تخریب و بازسازی هستند و در بحث سرویس های بهداشتی مدارس هم نیز مشکلات زیاد است.