همایش «دولت و مردم در تاریخ ایران» فراخوان مقاله داد

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه تاریخ سیاسی پژوهشکده تاریخ ایران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نخستین همایش ملی از سلسله همایش های دولت و مردم در تاریخ ایران را با عنوان: نقد آراء و نظریه های صاحب‌نظران پیرامون مناسبات دولت و مردم در تاریخ ایران برگزار می کند.

محورهای این همایش عبارتند:

آراء و دیدگاه های متفکران سنتی

آراء و دیدگاه های متفکران مدرن

آراء و دیدگاه های متفکران دین گرای معاصر

آراء و دیدگاه های مستشرقان

آراء و دیدگاه های صاحب نظران آکادمیک

همایش مذکور پنج شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ در محل پژوهشگه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

علاقه مندان می توانند مقالات خود را تا ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ به ایمیل دبیرخانه: dowlat.mardom۱@gmail.com واقع در بزرگراه کردستان، خیابان دکتر صادق آیینه‌وند (۶۴ غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، گروه تاریخ سیاسی پژوهشکده تاریخ ایران ارسال کنند.