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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۳۷

همایش «دولت و مردم در تاریخ ایران» فراخوان مقاله داد

همایش «دولت و مردم در تاریخ ایران» فراخوان مقاله داد

نخستین همایش ملی از سلسله همایش های دولت و مردم در تاریخ ایران به همت پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه تاریخ سیاسی پژوهشکده تاریخ ایران پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، نخستین همایش ملی از سلسله همایش های دولت و مردم در تاریخ ایران را با عنوان: نقد آراء و نظریه های صاحب‌نظران پیرامون مناسبات دولت و مردم در تاریخ ایران برگزار می کند.

محورهای این همایش عبارتند:

آراء و دیدگاه های متفکران سنتی

آراء و دیدگاه های متفکران مدرن

آراء و دیدگاه های متفکران دین گرای معاصر

آراء و دیدگاه های مستشرقان

آراء و دیدگاه های صاحب نظران آکادمیک

همایش مذکور پنج شنبه ۳ اردیبهشت ۱۳۹۶ در محل پژوهشگه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی برگزار می شود.

علاقه مندان می توانند مقالات خود را تا ۱۵ اسفند ۱۳۹۶ به ایمیل دبیرخانه:  dowlat.mardom۱@gmail.com واقع در  بزرگراه کردستان، خیابان دکتر صادق آیینه‌وند (۶۴ غربی)، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، گروه تاریخ سیاسی  پژوهشکده تاریخ ایران ارسال کنند.

کد مطلب 3815650
خداداد خادم

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