کتابخوانی تحت تاثیر فضای مجازی قرار گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر علی نیک بخش ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران، با بیان اینکه هفته کتابخوانی از ۱۷ آبان ماه شروع و تا ۲۴ ادامه دارد، افزود: بیش از ۱۳۰ برنامه همزمان با هفته کتاب در استان زنجان برگزار می شود.

وی به شعار هفته کتابخوانی اشاره کردو گفت: شعار امسال هفته کتابخوانی «کتاب،کتابخوانی و کتابداری » نامگذاری شده و از اول امسال سال خواندن اعلام شده است.

مدیر کل عمومی کتابخانه های استان زنجان به برنامه های هفته کتابخوانی در استان زنجان اشاره کردو گفت: برگزاری آئین تجلیل از کتابداران، کتابخوانان و حامیان کتابخانه ها، حضور در مزار شهداء و تجدید میثاق با آرمانها شهداء، عضویت رایگان به مناسبت روز کتاب و کتابخوانی، اجرای طرح اهدای کتاب به کتابخانه ها، برگزاری نشست های تخصصی کتابخوان، رونمایی از کتاب، اجرای مسابقات فرهنگی، برگزاری نمایشگاه کتاب و طرح زنگ مطالعه در مدارس استان از برنامه های مهم این هفته می باشد.

نیک بخش تاکید کرد: امروز کتاب‌خوانی تحت تاثیر برخی از فعالیت‌ها همچون فضای مجازی قرار گرفته ونگرانی مقام معظم رهبری و مسئولین بحث نگرانی کتاب و کتابخوانی است و امروز مردم به سوی فضای مجازی سوق پیدا کرده و ورق زدن در کتاب‌ها کاهش یافته است.

مدیر کل کتابخانه‌های عمومی استان زنجان تصریح کرد: ارائه خدمات کتاب‌خوانی از طریق کتاب‌رسان سیار روستایی به روستاییان فاقد کتابخانه همزمان با بیست و چهارمین هفته کتاب در استان برگزار می شود.

وی گفت: طی هشت ماهه سالجاری ۷۲۲ برنامه در سطح کتابخانه‌های استان زنجان اجرا شده است.

مدیر کل کتابخانه‌های عمومی استان زنجان ابراز کرد: در طول سال جاری ۵۷۶ نشست کتابخانه‌ای برگزار شده و ۱۰۰ مورد نشست مدرسه‌ای هم با همکاری اداره کل آموزش و پرورش استان برگزار شد.

نیک بخش گفت: طی سال جاری ۱۳ فقره نقد کتاب و هزار برنامه فرهنگی اجرا شده که ۳۲ عنوان مسابقات فرهنگی است.