۱۰۱ هزار رأس دام سنگین درلرستان علیه بیماری تب برفکی واکسینه شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا توکلی در سخنانی اظهار داشت: مرحله دوم طرح واکسیناسیون علیه بیماری تب برفکی در جمعیت دام سنگین استان لرستان طی امسال پایان یافت.

وی عنوان کرد: در این طرح ۳۲ مرکز مایه کوبی از بخش دولتی و بخش غیر دولتی شرکت داشتند به طوری که ۲۲ اکیپ از بخش خصوصی در کنار ۱۰ اکیپ بخش دولتی فعالیت داشتند.

مدیر کل دامپزشکی لرستان بیان داشت: در پایان این طرح بالغ بر ۱۰۱ هزار راس دام سنگین در سطح استان لرستان علیه بیماری تب برفکی واکسینه شدند.

توکلی ادامه داد: حدود ۶۰ درصد از انجام کار در قالب عقد قرارداد بر اساس ماده ۸۸ و طرح توسعه خدمات بهداشتی دامهای روستایی و عشایری توسط بخش خصوصی و مابقی آن توسط اکیپ های بخش دولتی انجام شده است.