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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۵۳

مدیر کل دامپزشکی لرستان مطرح کرد؛

۱۰۱ هزار رأس دام سنگین درلرستان علیه بیماری تب برفکی واکسینه شدند

۱۰۱ هزار رأس دام سنگین درلرستان علیه بیماری تب برفکی واکسینه شدند

خرم آباد- مدیر کل دامپزشکی لرستان گفت: بالغ بر ۱۰۱ هزار راس دام سنگین در سطح این استان علیه بیماری تب برفکی واکسینه شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا توکلی در سخنانی اظهار داشت: مرحله دوم طرح واکسیناسیون علیه بیماری تب برفکی در جمعیت دام سنگین استان لرستان طی امسال پایان یافت.

وی عنوان کرد: در این طرح ۳۲ مرکز مایه کوبی از بخش دولتی و بخش غیر دولتی شرکت داشتند به طوری که ۲۲ اکیپ از بخش خصوصی در کنار ۱۰ اکیپ بخش دولتی فعالیت داشتند.

مدیر کل دامپزشکی لرستان بیان داشت: در پایان این طرح بالغ بر ۱۰۱ هزار راس دام سنگین در سطح استان لرستان علیه بیماری تب برفکی واکسینه شدند.

توکلی ادامه داد: حدود ۶۰ درصد از انجام کار در قالب عقد قرارداد بر اساس ماده ۸۸ و طرح توسعه خدمات بهداشتی دامهای روستایی و عشایری توسط بخش خصوصی و مابقی آن توسط اکیپ های بخش دولتی انجام شده است.

کد مطلب 3815654

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