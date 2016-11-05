باشماق سومین مرز ترانزیتی کشور است/کاهش صادرات کالا در کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، بختیار رحمانی پور ظهر امروز شنبه در نشست خبری با خبرنگاران رسانه های جمعی استان کردستان در سنندج، اظهار داشت: خوشبختانه حجم مبادلات مرزی در باشماق مریوان افزایش پیدا کرده است و در همین راستا در شرایط فعلی باشماق سومین مرز ترانزیتی در کشور به شمار می رود.

وی ادامه داد: با ارتقاء زیرساخت های مورد نیاز هر ساله بر حجم مبادلات مرزی به ویژه ترانزیت کالا در مرز باشماق مریوان افزوده می شود و در همین راستا امروز باشماق مریوان یکی از مرزهای مهم در منطقه غرب و حتی کل کشور به شمار می رود.

مدیرکل گمرکات استان کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرایی کردن رویه های مختلف گمرکی در این استان، یادآور شد: خوشبختانه همزمان با سایر نقاط کشور رویه های متعدد گمرکی در استان کردستان نیز اجرای شده و این رویه ها کمک زیادی به تسریع در خدمت رسانی به مردم شده است.

وی با اشاره به کاهش مدت زمان انجام رویه های گمرکی در استان کردستان، افزود: با اجرایی کردن رویه های الکترونیکی هم اکنون بخش زیادی از کارهای مرتبط با گمرک در شهرستان های سنندج، بانه و مریوان در لحظه انجام می شود و این روند موجب اظهار رضایت مراجعان شده است.

رحمانی پور در بخش دیگری از سخنان خود ضمن اشاره به عملکرد هفت ماهه اخیر در حوزه های مختلف صادرات، واردات و ترانزیت کالا در مرزهای استان کردستان، گفت: در هفت ماهه اول سال جاری در مجموع ۱۸۴ میلیون دلار کالا به وزن ۳۴۳ هزار تن صادر شده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال قبل در بخش وزنی یک درصد کاهش و در حوزه دلاری نیز با ۲۷ درصد کاهش مواجه بوده است.

وی با اشاره به وضعیت ورات صورت گرفته در استان کردستان در هفت ماهه سال ۹۵، عنوان کرد: کل حجم واردات ۱۶ میلیون دلار با وزن ۱۴ هزار تن بوده است که در زمینه دلاری با کاهش ۱۴ درصدی و در بخش وزنی با کاهش ۴۸ درصدی مواجه بوده است.

مدیرکل گمرکات استان کردستان اظهار داشت: همچنین در هفت ماهه اول سال جاری در بخش ترانزیت عملکرد مرز باشماق مریوان یک میلیارد و ۵۶۷ میلیون دلار بوده است که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۰ درصد کاهش پیدا کرده است.

وی در پایان با اشاره به سیاست کاری گمرک در سراسر کشور، بیان کرد: سیاست اصلی گمکر تلاش در راستای کاهش مدت زمان انتظار مراجعان به ارائه خدمات است و در همین راستا نیز سامانه های مختلف الکترونیکی طراحی و اجرایی شده است که خوشبختانه این سامانه ها تا حدود زیادی مشکلات را رفع کرده و امروز کارها به شکل بهتری دنبال و پیگیری می شود.