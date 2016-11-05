بیش از ۷ میلیارد تومان کالای قاچاق در گلستان کشف شد

سردار علیاکبر جاویدان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای طرح عملیاتی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گلستان موفق به کشف هفت میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان کالای قاچاق در گلستان شدیم.
وی افزود: مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز آگاهی گلستان موفق به کشف ۲۲ هزار لیتر سوخت قاچاق شدند.
فرمانده انتظامی استان گلستان تصریح کرد: در قالب طرح عملیاتی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گلستان مقادیری از انواع کالای ممنوعه هم کشف شد.
جاویدان گفت: از دیگر لوازم کشفشده در این عملیات، لوازم صوتی تصویری، لوازمخانگی و لوازمآرایشی بهداشتی است که ارزش ریالی آن هفت میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال است.
به گفته وی، قاچاق تولید را از بین برده و مبارزه با آن سبب توسعه تولید داخلی میشود.
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