بیش از ۷ میلیارد تومان کالای قاچاق در گلستان کشف شد

سردار علی‌اکبر جاویدان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای طرح عملیاتی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گلستان موفق به کشف هفت میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان کالای قاچاق در گلستان شدیم.

وی افزود: مأموران اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز آگاهی گلستان موفق به کشف ۲۲ هزار لیتر سوخت قاچاق شدند.

فرمانده انتظامی استان گلستان تصریح کرد: در قالب طرح عملیاتی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در گلستان مقادیری از انواع کالای ممنوعه هم کشف شد.

جاویدان گفت: از دیگر لوازم کشف‌شده در این عملیات، لوازم صوتی تصویری، لوازم‌خانگی و لوازم‌آرایشی بهداشتی است که ارزش ریالی آن هفت میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال است.

به گفته وی، قاچاق تولید را از بین برده و مبارزه با آن سبب توسعه تولید داخلی می‌شود.