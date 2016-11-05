کلاهبرداری ۲ میلیاردی یک زوج از ۷ نفر در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر سردار عبدالرضا آقاخانی گفت: با شکایت هفت نفر از شهروندان اصفهانی به پلیس آگاهی استان مبنی بر اینکه مبالغ سنگینی را برای سرمایه گذاری و ساخت رستوران در دبی به یک زوج دادند اما پس از مدتی متوجه شدند که چنین سرمایه گذاری و ساخت رستوران کذب بوده و مورد کلاهبرداری قرار گرفتند موضوع در دستور کار ویژه کارآگاهان پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: در تحقیقات صورت گرفته مشخص شد که متهمان ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از شکات دریافت و پس از مدتی متواری شده و به تماس های تلفنی پاسخگو نبوده اند.

فرمانده انتظامی استان بیان داشت: تحقیقات علمی و تخصصی کارآگاهان پلیس آگاهی استان نشان داد که زوج مذکور اقدام مشابهی نیز در شهر بندرعباس داشته و تحت پیگرد مراجع قضائی آنجا نیز هستند.

سردار آقاخانی عنوان داشت: با اطلاعات و مدارک به دست آمده بلافاصله مقدمات دستگیری این زوج کلاهبردار فراهم شد و سرانجام با تلاش های کارآگاهان، متهمان طی یک عملیات غافلگیرانه در منزلی واقع در حاشیه شهر اصفهان در حالی که آماده فرار از استان بودند دستگیر شدند.

این مقام ارشد انتظامی استان عنوان داشت: متهمان که ۳۵ و ۳۳ ساله، اهل اصفهان و دارای مدرک تحصیلی کارشناسی هستند در اعترافات خود به کلاهبرداری از شکات اقرار کرده که پس از تحویل به مراجع قضائی با صدور قرار قانونی روانه زندان شدند.

فرمانده انتظامی استان با بیان اینکه یکی از جرایم معمول سال های اخیر کلاهبرداری از طریق جذب نقدینگی و سرمایه های مردمی است اظهار داشت: شهروندان باید بدانند که هر شرکت سرمایه گذاری باید دارای مجوز از مراجع قانونی باشد و صرف داشتن یک دفتر، خودروی مدل بالا و ظاهری شیک و متشخص و یا حتی تبلیغات رسانه ای نمی تواند دلیلی بر قانونی بودن یک شرکت یا موسسه برای جذب نقدینگی باشد.

آقاخانی گفت: تجربه نشان داده افراد کلاهبردار برای فریب طعمه های خود و جذب سرمایه های آنان دفتری شیک اجاره می کنند و از کارمندان، وسایل اداری شیک و خودروی مدل بالا استفاده کرده و پس از انجام نقشه خود با رها کردن دفتر کار متواری می شوند و حتی کارمندان آنها نیز از اقداماتشان باخبر نبودند.

فرمانده انتظامی استان از اقدامات ویژه پلیس آگاهی استان در زمینه مبارزه با اخلالگران در نظام اقتصادی و کلاهبرداران خبر داد و گفت: تلاش گسترده ای برای جلوگیری از اقدامات این گونه افراد در استان صورت گرفته و از شهروندان تقاضا داریم هر گونه اطلاعاتی در زمینه اقدامات تبهکاران این گونه شرکت ها و افراد دارند موارد رااز طریق شماره تلفن ۱۱۰ به اطلاع ماموران پلیس برسانند.