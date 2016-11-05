به گزارش خبرگزاری مهر، شیرزاد نجفی در سخنانی با بیان اینکه در سال جاری ۳۰۰ هزار هکتار طرح حفاظت مشارکتی در عرصه های منابع طبیعی استان اجرایی می شود اظهار داشت: ضریب حفاظت ازعرصه های منابع طبیعی بامشارکت مردمی بیشتر خواهد شد.

وی گفت: در این راستا این ۳۰۰ هزار هکتار از عرصه های منابع طبیعی استان به مردم واگذار می شود.

مدیر کل منابع طبیعی لرستان هدف از اجرای این طرح را مشارکت مردم در راستای حفاظت و جلوگیری از تخریب و تصرف اراضی ملی توسط افراد سودجو و فرصت طلب عنوان کرد.

نجفی با اشاره به اینکه امسال به منظور حفظ و حراست از جنگل ها و مراتع استان گشت های حفاظتی در نقاط حساس و بحرانی استان راه اندازی شده است گفت: همچنین به منظور ایجاد انگیزه در بین بهره برداران بیش از ۱۰ هزار کارت همیار طبیعت به مدیران ستادی استان، بهره برداران، عشایر، مجریان طرح های منابع طبیعی، دانش آموزان و علاقمندان منابع طبیعی اهداء خواهد شد.