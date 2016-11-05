به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا امیرحسنخانی صبح شنبه در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی اظهار کرد: با رویکرد خوبی که بعد از برنامه پنجم توسعه در سازمان بهزیستی ایجاد شد بخش خصوصی نیز با این مجموعه همراه و دامنه خدمت بهزیستی با مشارکت افزایش یافت.

وی با اشاره به وجود محرومیت در استان بیان کرد: شاید در برخی از استان ها بهزیستی در رده های اخر ادارات قرار داشته باشد اما در خراسان جنوبی به دلیل محرومیت و مشکلات این سازمان در رده اول قرار دارد.

نرخ منفی جمعیت در برخی از شهرستان های استان

رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی ادامه داد: با توجه به آمار بالای مددجویان بهزیستی در استان می طلبد با تمام وجود در این بخش کار شود.

امیرحسنخانی تأکید کرد: هر چند آمار آسیب ها و معلولیت ها در خراسان جنوبی بالاتر از سایر استان ها است اما بیشترین مراکز خیریه را در این استان داریم که توانسته اند قدم های خوبی برای جامعه هدف بردارند.

وی همچنین اجرای پروژه مسکن مهر معلولین را یک حرکت خوب و ماندگار در بهزیستی عنوان کرد و گفت: هنوز هم تعدادی از این پروژه ها نیمه تمام باقی مانده که مردم چشم انتظار اتمام این طرح هستند.

نماینده مردم فردوس، طبس، بشرویه و سرایان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تراکم جمعیتی پایین در کنار محرومیت ها و مشکلات در استان اشاره کرد و افزود: از روزی که خراسان جنوبی به عنوان استان معرفی شده است نرخ مهاجرت جمعیت بیشتر شده است.

امیرحسنخانی با بیان اینکه در برخی از شهرستان ها نرخ جمعیت منفی است، بیان داشت: این به معنی کاهش زاد و ولد نیست بلکه مهاجرت در این شهرستان ها اینقدر بالاست که زاد و ولد را پوشش نمی دهیم.

کمبود مراکز تخصصی و فوق تخصصی ارائه خدمت به معلولان

وی با تأکید بر اینکه همه دستگاه ها باید برای تثبیبت ماندگاری جمعیت در استان باید کمک کنند، عنوان داشت: حدود ۳۰ درصد جمعیت حاشیه نشین تهران و مشهد از خراسان جنوبی هستند و این نشان می دهد دولت باید فکری برای استان های محروم همانند خراسان جنوبی کند.

رئیس مجمع نمایندگان خراسان جنوبی اضافه کرد: باید از نگاه امنیتی به موضوع مهاجرت از استان نگاه شود و به هر قیمتی شده جمعیت را در این استان نگه داریم.

امیرحسنخانی همچنین از کمبود مراکز تخصصی و فوق تخصصی ارائه خدمت به معلولان در استان انتقاد کرد و گفت: اگر به خانواده های دارای یک معلول کمک نشود زیر خط فقر قرار می گیرند از این رو باید دولت کمک ویژه ای به این خانواده ها داشته باشد.