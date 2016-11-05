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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۴:۲۳

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان:

وضعیت ورزش در مدارس مناطق محروم استان زنجان روندمطلوبی داشته است

وضعیت ورزش در مدارس مناطق محروم استان زنجان روندمطلوبی داشته است

زنجان-مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: طی دو سال گذشته وضعیت ورزش در مدارس مناطق محروم استان زنجان روند مطلوبی داشته و رشد کرده است.

مرتضی تمجیدی در گفتگو با خبرنگار مهر به مقوله ورزش در استان زنجان اشاره کرد و افزود: موضوع ورزش یک موضوع محوری  و مهم در دستگاه آموزش‌وپرورش است و در این خصوص سرمایه‌گذاری در ورزش در مدارس از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی اظهار کرد: خوشبختانه در مدارس استان زنجان زنگ ورزش به خوبی برگزار می شود و دانش آموزان علاقه زیادی به زنگ ورزش دارند. 

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان گفت: طی دو سال گذشته وضعیت ورزش در مدارس مناطق محروم استان زنجان روند مطلوبی داشته و رشد کرده و آموزش‌وپرورش در راستای ارتقای سلامتی دانش آموزان به بحث ورزش در مدارس بسیار تأکید دارد. 

تمجیدی تاکید کرد: دانش‌آموزان اهل ورزش ازنظر رشد اجتماعی و روانی دانش‌آموزانی موفق‌تر هستند و در این میان مسئولان باید در حوزه ورزش فعالیت بیشتری داشته و در کنار توسعه کمی به فکر توسعه کیفی فعالیت‌های ورزشی در مدارس باشیم.

وی تصریح کرد: سرمایه‌گذاری در ورزش موجب پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی می‌شود و در این خصوص توجه به ورزش باعث کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌شود.

مدیر کل آموزش و پرورش استان زنجان به ایجاد هیئت ورزشی دانش آموزان اشاره کردو گفت: تحقق این امر مهم می‌تواند به توسعه ورزش در مدارس منجر شود.

تمجیدی گفت: توجه به مقوله ورزش باعث افزایش یادگیری دانش آموزان می شود و در این زمینه این اداره کل بر تقویت ورزش در بین دانش آموزان تأکید جدی دارد.

وی  با بیان اینکه دبیران ورزش الگوی خوبی برای دانش آموزان هستند، گفت: دبیران ورزش  باید به‌روز بوده تا بتوانند با تجربیات جدید قهرمانانی را پرورش دهند.

کد مطلب 3815666

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