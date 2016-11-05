افزایش ۲۲ درصدی آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد در کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل زندان های کردستان جلسه هیات امنای ستاد دیه کردستان با حضور رییس کل دادگستری کردستان، مدیرکل زندان های استان، مدیرعامل ستاد دیه استان برای کمک به آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمد تشکیل شد.

در این جلسه ۲۴ پرونده وارده به این ستاد توسط اعضا مورد بررسی قرار گرفت و پس از بحث و تبادل نظر، تدابیر لازم برای آزادی این دسته از زندانیان اتخاذ شد.

مدیرکل زندان های کردستان در این جلسه ضمن ارائه گزارشی مختصر از عملکرد ستاد دیه کردستان طی سال جاری گفت: در حال حاضر ۲۴۴ زندانی جرائم غیر عمد در زندان های استان تحمل حبس می کنند که برای آزادسازی این تعداد از زندان نیاز به مبلغ ۱۰ میلیارد تومان است.

اسحاق ابراهیمی تعداد زندانیان جرائم غیر عمد آزاد شده در ۷ ماهه اول سال جاری را ۷۵ نفر اعلام کرد واظهارداشت: خوشبختانه با تلاش اعضای هیأت امنای ستاد دیه استان و پیگیری های صورت گرفته، تعداد زندانیان جرائم غیر عمد آزاد شده در ۷ ماهه اول سال ۹۵ نسبت همین مدت در سال گذشته ۲۲ درصد افزایش داشته است.

وی ادامه داد: این مهم حاکی از عزم جدی این ستاد مردمی برای اجرای منویات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و ریاست محترم قوه قضائیه در خصوص کاهش جمعیت کیفری زندانیان است.

وی ضمن تقدیر و تشکر از مردم خیر و نیک اندیش کردستانی برای حمایت های خود از ستاد مردمی دیه بیان کرد: مردم حامیان اصلی ستاد دیه هستند چرا که با کمک های خود در جشن گلریزان سال گذشته به مبلغ ۷۲۰ میلیون تومان، زمینه آزادی تعداد زیادی از زندانیان جرائم غیر عمد را فراهم کردند که این مبلغ نسبت به سال ۹۴، هشت درصد افزایش داشته است.

وی هم چنین گذشت و فداکاری را یکی از خصایص مهم مردم این خطه از کشور دانست و عنوان کرد: در ۷ ماهه اول سال ۹۵ شاکیان پرونده های جرائم غیر عمد با گذشت مبلغی بالغ بر یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان از حق خود، بی تاثیر در آزادی زندانیان جرائم غیر عمد در سال جاری نبوده اند.

مدیرکل زندان های کردستان از اعطای کمک های بلاعوض در راستای کمک به آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد خبر داد و اظهارداشت: در ۷ ماهه اول سال جاری ستاد دیه استان مبلغ ۲۸۹ میلیون تومان و ستاد دیه کشور نیز مبلغ ۴۰۳ میلیون تومان و در مجموع مبلغی بالغ بر ۶۹۲ میلیون تومان را از محل منابع خود برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد به صورت بلاعوض اختصاص دادند.

معاون سلامت اصلاح و تربیت زندان های کردستان و مدیرعامل ستاد دیه استان نیز برفرهنگ سازی کمک به آزادسازی زندانیان جرائم غیر عمد در استان تاکید کرد و گفت: مردم نیک اندیش کردستان همواره و در تمامی مراسمات ستاد دیه، که در جهت آزادسازی زندانیان جرائم غیرعمد برگزار شده است حضوری فعال داشتند.

خسروی از برنامه ریزی های صورت گرفته برای ایجاد نمایندگی های ستاد دیه در شهرستان های استان نیز خبر داد و گفت: ایجاد شعباتی از ستاد دیه استان در شهرستان ها، روند ارائه خدمات به زندانیان جرائم غیر عمد را تسهیل خواهد بخشید اما طبق دستورالعمل، شهرستان هایی مجاز به دائر کردن این نمایندگی ها هستند که جمعیت آنها بیش از ۲۰۰ هزار نفر باشد.