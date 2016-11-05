به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان، دو کتاب «شصت در چهار» و «مرغ همسایه غاز است» عنوان کتاب‌هایی‌ست که امسال به چاپ رسیده و در سالن همایش‌های انجمن فرهنگی ناشران کودک و نوجوان رونمایی می‌شود.

«شصت در چهار»، عنوان مجموعه‌ای از رباعی‌های طنز و از سروده‌های رضاحسن‌پور است. شادروان محمدرفیع ضیایی که در ماههای اخیر به دیار باقی شتافت، تصویرسازی این کتاب را به عهده داشته است. خانواده این شادروان در مراسم رونمایی حضور خواهند داشت.

شاعر در این مجموعه به موضوعاتی که دغدغه‌های نوجوانان است پرداخته و عنوان‌هایی مانند شکموها، بازیگوش‌ها و ... را درنظرگرفته است.

«مرغ همسایه غاز است» سروده سعیده‌ موسوی‌زاده و با تصویرسازی فاطمه ابولی‌فرد عنوان کتاب دیگری از انتشارات چرخ وفلک است که در سالن همایش‌های انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان رونمایی خواهد شد. این کتاب، شعر طنز فارسی‌ است که با وجود آمادگی در سال ۱۳۹۴ امسال توانسته فرصت نشر و چاپ را از آن خود کند.

ویراستاری هر دو کتاب را مریم بحرانی انجام داده و انیس علی‌آبادی مدیر هنری، مسعود یزدان‌مهر بوده و در چاپخانه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان به چاپ رسیده است. همچین تعداد صفحات این کتاب‌ها ۳۲ صفحه بوده و با چاپ سیاه و سفید و با شمارگان ۱۱۰۰ نسخه منتشر شده است. هرنسخه از این کتاب‌ها به قیمت ۴۰۰۰ تومان به فروش می‌رسد.

هفته کتاب امسال از ۲۴ آبان تا یکم آذر در کشور برگزار خواهد شد و انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان ایران در این هفته برنامه‌های متنوعی را اجرا خواهد کرد.