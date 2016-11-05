مهلت شرکت در جشنواره شعر انقلاب تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، دبیرخانه جشنواره شعر انقلاب با توجه به تقاضای شرکت‌کننندگان و فراهم آمدن شرایط برای مشارکت حداکثری در این جشنواره تصمیم به تمدید مهلت ارسال آثار تا ابتدای آذر گرفت.

ششمین جشنواره بین‌المللی شعر انقلاب، به منظور پاس‌داشت و ارتقاء دستاوردهای شعر انقلاب و همچنین کشف استعدادهای برتر، در بخش‌های مسابقه ملی(شعرمجموعه و تک اثر و پژوهش)، مسابقه بین المللی(شعر تک اثر) دی ماه ۱۳۹۵ در استان فارس برگزار می‌شود.

موضوعات این جشنواره را عدالت و انسانیت، وحدت امت اسلامی و رفعت ملی، اخلاق و معارف دین و گفتمان انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی در بر می گیرد و هنرمندان تا اول آذرماه ۹۵ فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

علاقه‌مندان بعد از ثبت نام در سایت جشنواره به نشانی: www.artfest.ir، آثار خود را باید به نشانی: تهران – خیابان سمیه – نرسیده به خیابان حافظ – حوزه هنری – طبقه منفی یک – دبیرخانه مرکزی جشنواره های حوزه هنری ارسال کنند.