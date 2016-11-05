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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۴۰

مهلت شرکت در جشنواره شعر انقلاب تمدید شد

مهلت شرکت در جشنواره شعر انقلاب تمدید شد

با توجه به اتمام مهلت ارسال آثار ششمین جشنواره شعر انقلاب که پیش‌تر ۱۵ آبان ماه اعلام شده بود، این مهلت تا اول آذر تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری، دبیرخانه جشنواره شعر انقلاب با توجه به تقاضای شرکت‌کننندگان و فراهم آمدن شرایط برای مشارکت حداکثری در این جشنواره تصمیم به تمدید مهلت ارسال آثار تا ابتدای آذر گرفت.

ششمین جشنواره بین‌المللی شعر انقلاب، به منظور پاس‌داشت و ارتقاء دستاوردهای شعر انقلاب و همچنین کشف استعدادهای برتر، در بخش‌های مسابقه ملی(شعرمجموعه و تک اثر و پژوهش)، مسابقه بین المللی(شعر تک اثر) دی ماه ۱۳۹۵ در استان فارس برگزار می‌شود.

موضوعات این جشنواره را عدالت و انسانیت، وحدت امت اسلامی و رفعت ملی، اخلاق و  معارف دین و گفتمان انقلاب اسلامی و بیداری اسلامی در بر می گیرد و هنرمندان تا اول آذرماه ۹۵ فرصت دارند آثار خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

علاقه‌مندان  بعد از ثبت نام در سایت جشنواره به نشانی: www.artfest.ir، آثار خود را باید به نشانی: تهران – خیابان سمیه – نرسیده به خیابان حافظ – حوزه هنری – طبقه منفی یک – دبیرخانه مرکزی جشنواره های حوزه هنری ارسال کنند.  

کد مطلب 3815673
حمید نورشمسی

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