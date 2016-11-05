۷ موکب فارس در مسیر کربلا راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر، مظفر مختاری پیش از ظهر شنبه در نشست خبری فعالیت های مربوط به اربعین و پیرغلامان اهل بیت(ع)، گفت: کنگره بزرگ و جهانی اربعین با حضور زائران حسینی طی چند سال گذشته با شور و نشاط خاصی در حال برگزاری است که در این راستا استان فارس در سال جاری دارای دو موکب با عنوان حضرت احمدبن موسی (ع) در مرز شلمچه و کربلای معلی است.

وی ادامه داد: علاوه بر این دو موکب، ۱۰ هیئت مذهبی فارس اقدام به برپایی پنج موکب کرده اند که هر یک از این موکب ها روزانه به پنج تا هفت هزار نفر زائر خدمات دهی و پذیرایی می کنند که البته در تلاش هستیم موکب های هیات های مذهبی فارس به ۱۰ موکب افزایش یابد.

رئیس شورای هیئات مذهبی فارس افزود: اربعین امسال برنامه ویژه ای نیز برای عاشقان حسینی استان فارس در حرم مطهر شاهچراغ(ع) در شیراز برگزار خواهد شد که این برنامه راس ساعت ۹:۳۰ صبح با تجمع مردم و هیات های مذهبی در شاهچراغ(ع)، امام زاده ها،مساجد جامع و گلزار شهدا برگزار می شود.

مختاری افزود:زائران به طور پیاده و سواره به سمت حرم شاهچراغ(ع) حرکت می کند که تاکنون پنج هزار نفر از مردم فارس برای شرکت در این برنامه ثبت نام کردند و طی هماهنگی های انجام شده ۳۵۰ دستگاه اتوبوس در روز اربعین به زائران در شیراز خدمت رسانی می کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ویژه برنامه تقدیر از پیرغلامان نیز گفت: در آیین ویژه ای با حضور مسئولان کشوری و از یکصد پیرغلام، ۳۵۰ خادم حسینی و ۱۰ نفر از بزرگان ادیان مختلف که در طول سال به ویژه ایام محرم و صفر در فارس ،خدمت کردند تجلیل می شود.

رئیس شورای هیئات مذهبی فارس تاکید کرد: این برنامه ۱۸ آبان در تالار حافظ شیراز برگزار خواهد شد که مهمترین هدف آن الگوسازی از سبک زندگی پیرغلامان حسینی برای نسل جوان است.

مختاری تاکید کرد: همچنین پیشنهاد فعالیت دائمی دبیرخانه اجلاسیه پیرغلامان حسینی در فارس ارائه شده که در این زمینه موافقت شفاهی اعلام شده است.

