افشای راز قتل پیرزن میلیونر/ نظافتچی قاتل دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، ساعت۱۷ دهم مرداد کشف جسد متعلق به پیرزنی ۷۵ ساله در محل سکونتش در خیابان دماوند – خیابان باباطاهر به کلانتری ۱۲۸ تهران نو اعلام شد.

با حضور مأمورین کلانتری در محل و انجام تحقیقات مشخص شد که دختر متوفی پس از چند روز تماس تلفنی با مادرش و عدم پاسخگویی، به منزل مادرش مراجعه و پس از ورود به داخل خانه با جسد وی در داخل اتاق خواب روبرو شده است.

با توجه به نحوه ی کشف جسد پیرزن (دست و پا و دهان بسته شده)، مأموران کلانتری اطمینان پیدا کردند که پیرزن توسط فرد یا افرادی به قتل رسیده که بلافاصله موضوع به اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی و قاضی کشیک ویژه قتل دادسرای امور جنایی اعلام شد.

با تشکیل پرونده مقدماتی با موضوع «قتل عمـد» و به دستور محسن مدیر روستا بازپرس شعبه ششم دادسرای امور جنایی، پرونده برای رسیدگی در اختیار اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفت.

کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ پس از حضور در محل جنایت، به تحقیق از دختر مقتوله پرداخته و اطلاع پیدا کردند که یک رشته گردنبند به ارزش تقریبی ۱۵ میلیون تومان که بنا بر اظهارات دختر مقتوله همیشه از سوی وی استفاده می شده، در زمان کشف جسد وجود نداشته است. همچنین بررسی های اولیه ی به عمل آمده از جسد و همچنین محل ارتکاب جنایت نیز حکایت از آن داشت که قاتل یا قاتلان به احتمال بسیار فراوان، پس از ضرب و شتم مقتوله (وجود آثار بر روی بدن) و تخریب درب کمدهای دیواری، قصد سرقت اموال با ارزش مقتوله را داشته اما وی از نشان دادن محل نگهداری اموال باارزش خود خودداری کرده چراکه در ادامه و با راهنمایی دختر مقتوله محل نگهداری اوراق بهادار و دیگر طلا و جواهرات مادرش به ارزش تقریبی ۱۰۰ میلیون تومان شناسایی و تمامی این اموال در آنجا کشف شد.

کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی در ادامه رسیدگی به پرونده و با انجام تحقیقات از دیگر اهالی مجتمع مسکونی محل زندگی مقتول (یک مجتمع مسکونی ۴ طبقه که مقتوله در طبقه اول آن زندگی می کرد) اطلاع پیدا کردند که از چندی پیش جوانی افاغنه به نام احمد ۲۲ ساله به عنوان کارگر خدماتی و برای انجام نظافت به خانه ی پیرزن تردد داشته که این موضوع از سوی دختر او تائید شد.

با شناسایی احمد به عنوان شخصی که آخرین بار به منزل مقتول تردد داشته، تحقیقات از وی در دستور کار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی قرار گرفت اما در ادامه مشخص شد که همزمان با وقوع جنایت و کشف جسد مقتول، گوشی تلفن همراه احمد نیز خاموش شده و هیچ کس از وی اطلاعی ندارد.



در ادامه و با انجام اقدامات پلیسی، کارآگاهان اداره دهم موفق به شناسایی مخفیگاه احمد در محدوده میدان امام حسین در یک ساختمان نیمه کاره شدند که در آنجا به عنوان کارگر ساختمانی مشغول به کار شده بود. کارآگاهان با شناسایی دقیق مخفیگاه احمد به این محل مراجعه و ۱۶ مهر موفق به دستگیری وی شدند.

احمد پس از دستگیری و انتقال به اداره دهم پلیس آگاهی منکر هرگونه ارتکاب جنایت و سرقت از منزل پیرزن شد اما در ادامه ی اقدامات و تحقیقات پلیسی، سرانجام در ساعت ۱۴ روز پنجشنبه لب به اعتراف گشود و به ارتکاب جنایت و فروش گردنبند ۱۵ میلیون تومانی به مبلغ ۶۵۰ هزار تومان اعتراف کرد.

متهم در اعترافاتش به کارآگاهان گفت: از چند ماه پیش، در کشور افغانستان در حال خانه سازی برای خود هستم و به این دلیل به تعدادی از دوستان و بستگان خود مقروضم، توسط یکی از دوستانم، برای انجام نظافت به مقتول معرفی شدم. طی مدتی که برای انجام نظافت به خانه ی پیرزن رفت و آمد داشتم، از وضعیت مناسب مالی و تنها بودن وی اطلاع پیدا کردم. هر بار که برای نظافت به آنجا می رفتم، رشته ی گردنبند قیمتی را بر روی گردن پیرزن می دیدم تا اینکه تصمیم به سرقت پول و جواهرات پیرزن گرفتم.



روز جنایت پس از ورود به داخل خانه، در یک فرصت و در داخل پذیرایی، با روسری اقدام به بستن دهان و دست و پای مقتوله کردم و او را به داخل یکی از اتاق های خواب کشیدم. در آنجا اقدام به سرقت گردنبند مقتول کردم. در ادامه محل نگهداری دیگر اموال و طلا و جواهرات را از پیرزن پرسیدم اما او حاضر به نشان دادن محل جواهراتش نشد و من نیز شروع به ضرب و شتم او کردم که ناگهان او شروع به فریاد زدن و درخواست کمک از همسایگان کرد. در یک لحظه، روسروی را به دور گردن پیرزن انداخته و محکم فشار دادم که باعث مرگ وی شد. به دنبال محل نگهداری پول و جواهرات پیرزن گشتم و برای پیدا کردن آنها، درهای کمدهای دیواری را تخریب کردم اما هیچ پول و جواهراتی را در آنها پیدا نکردم. سرانجام با سرقت همان یک رشته گردنبند همراه پیرزن از خانه خارج شده و از محل متواری شدم.

سرهنگ کارآگاه حمید مکرم، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ، با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اعتراف صریح متهم به ارتکاب جنایت، قرار بازداشت موقت از سوی بازپرس محترم پرونده صادر و تحقیقات تکمیلی در خصوص این پرونده در دستور کار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.