به گزارش خبرگزاری مهر، حمید رضا نظیفی با اشاره به مقایسه آماری تعداد پرونده های به نتیجه رسیده در کمیسیون پزشکی لرستان طی شش ماه نخست امسال و سال قبل، اظهار داشت: در مقایسه آماری کل کمیسیون‌های برگزار شده و گواهی های صادر شده مربوط به پرونده‌های کمیسیون پزشکی طی مدت زمان یاد شده شاهد رشد ۳۰ درصدی پرونده های به نتیجه رسیده هستیم.

وی افزود: تعداد کمیسیون‌های برگزار شده در شش ماه نخست سالجاری مربوط به ۱۵۸ پرونده بوده که پس از بررسی ۱۵۰ مورد رای قطعی و نهایی صادر و به مراجع قضایی اعلام شده است.

مدیر کل پزشکی قانونی لرستان داشت: در شش ماهه نخست سال قبل نیز ۱۲۵ پرونده به کمیسیون پزشکی ارجاع شده که برای تعداد ۱۲۲ پرونده رای نهایی و قطعی صادر شده است.

نظیفی تاکید کرد: پرونده های جدید وارد شده به این مرکز نیز در حال بررسی بوده و به زودی گواهی و جواب قطعی آن ها صادر می شود.

وی ضمن اشاره به عدم آگاهی کافی مراجعان نسبت به قوانین و منابع علمی پزشکی و تفسیر شخصی از قوانین و اطلاعات پراکنده پزشکی آنها در خصوص درخواست تشکیل کمیسیون تاکید کرد: اکثر افراد متقاضی تشکیل کمیسیون، در این خصوص دارای اطلاعات کافی نبوده که با اخذ مشاوره یا درخواست معاینه مجدد به اعتراض آنها رسیدگی می شود.

مدیر کل پزشکی قانونی لرستان افزود: با توجه به اینکه، آرای صادره در کمیسیون پزشکی از سوی کارشناسان و متخصصین مدعو به جلسات کمیسیون، بر اساس مستندات ارائه شده در پرونده و تطبیق با قوانین و موازین علمی و جاری کشور و کتب مرجع صادر می شود، تغییر محسوسی در آرا مشاهده نمی شود و در مواردی هم که تغییر پیدا کرده وجود مستندات جدید از قبیل کلیشه های رادیوگرافی، مشاوره تخصصی و پرونده بالینی در تغییر نتیجه و اثبات ادعا موثر بوده است.

نظیفی افزود: به افرادی که معترض به نظر ارائه شده در گواهی های صادره هستند توصیه می‌شود قبل از تقاضای تشکیل کمیسیون، نسبت به مراجعه و اخذ مشاوره های لازم از کارشناسان مربوطه‌ این اداره کل اقدام کنند تا از صرف هزینه اضافی و اتلاف وقت مراجعان جلوگیری شود.