شهريار هرگز شعر خود را به اربابان قدرت نفروخت / شهريار بدون هيچ گونه توقعي شاعر انقلاب و بسيجيان بود

به گزارش خبرگزاري "مهر"، ايشان با اشاره به قدرت اشعار شهريار به عنوان يكي از ويژگيهاي برجسته سروده هاي وي افزودند: درحالي كه زبان مادري شهريار آذري بود، اشعاري به زبان فارسي سرود كه در رتبه عالي ادبيات فارسي قرار دارد و براي عامه مردم نيز قابل فهم و روان است.

رهبر انقلاب اسلامي وجود مضامين عرفاني و حكمت را در اشعار شهريار از ديگر ويژگيهاي سروده هاي اين شاعر ارزشمند برشمردند و خاطرنشان كردند: در منظومه حيدرباباي شهريار نكات حكمت آميز فراواني وجود دارد كه اين منظومه بايد با اين ديد مورد توجه قرار گيرد.

ايشان همچنين با اشاره به خصوصيات فردي و اخلاقي شهريار افزودند: شهريار شخصيتي نظيف، متواضع، حق پرست، پارسا، صميمي و صادق بود كه به دليل استقلال فكري هيچ گاه حاضر نشد كالاي شعر خود را به اربابان قدرت بفروشد.

حضرت آيت الله خامنه اي به تدين و عشق و ارادت شهريار به پيامبر اسلام (ص) و اهل بيت عليهم السلام اشاره و تأكيد كردند: سروده هاي شهريار در دوران جواني در وصف اميرالمومنين علي (ع) و امام حسين (ع) حاكي از اين عشق و ارادت است، ضمن آنكه وي پس از پيروزي انقلاب اسلامي بدون هيچ گونه توقعي اشعاري براي انقلاب و بسيجيان سروده است.

به گزارش مهر، در اين ديدار رحيم مشائي رئيس سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري درخصوص جايگاه اشعار شهريار در شعر فارسي و تحكيم بخشي آن به هويت ملي و نيز اهداف برگزاري كنگره يكصدمين سالگرد تولد شهريار سخناني بيان كرد.

شعردوست دبيركنگره نيز گزارشي از برنامه هاي كنگره يكصدمين سالگرد تولد شهريار ارائه كرد و گفت: در اين كنگره علاوه بر جمعي از اديبان و شعراي كشور، شعرائي از دوازده كشور حضور دارند و ادامه برنامه هاي كنگره در روزهاي دوشنبه وسه شنبه در تبريز پيگيري خواهد شد.

در اين ديدار شماري از شعراي معاصر كشور و همچنين چند تن از شعراي تاجيكستان و جمهوري آذربايجان سروده هاي خود را درباره شخصيت شهريار قرائت كردند.