تصادف مینی بوس و کامیون در ساوه ۱۲ مجروح برجای گذاشت

نعمت الله عزیزی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این سانحه تصادف ساعت شش صبح روز شنبه بر اثر برخورد یک دستگاه مینی بوس با کامیون، در خیابان سیزدهم شهر صنعتی کاوه در شهرستان ساوه رخ داد.

وی افزود: پس از اطلاع رسانی حادثه بلافاصله اورژانس جاده ای شهر صنعتی کاوه، اورژانس شهری ساوه و همچنین نیروهای امدادی هلال احمر رنگرز، برای امداد رسانی به مصدومان در صحنه حادثه حضور یافتند.

رئیس مرکز مدیریت حوادث و فوریت های پزشکی ساوه بیان کرد: در این سانحه تصادف ۱۲ نفر مجروح شدند که همگی مصدومان این حادثه بعد از انجام اقدامات اولیه درمان پیش بیمارستانی، به بیمارستان شهید مدرس ساوه منتقل شدند.

عزیزی با اشاره به وضعیت مصدومان حادثه خاطرنشان ساخت: حال عمومی مصدومان سانحه رضایت بخش گزارش شده و در بیمارستان مدرس ساوه تحت درمان هستند.

گفتنی است این مینی بوس حامل کارگران شرکت ساوه جام، واقع در شهرک صنعتی کاوه ساوه بود که در مسیر رفتن به محل کار خود دچار سانحه شدند.