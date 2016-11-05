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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۲۹

داور بزرگترین مسابقه بین المللی نقاشی جهان به کرمانشاه می آید

داور بزرگترین مسابقه بین المللی نقاشی جهان به کرمانشاه می آید

کرمانشاه- مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه از سفر «ایونا کاسالیکا»، داور بین المللی نقاشی کودکان از کشور «چک» به کرمانشاه خبر داد.

رضا موزونی در گفتگو با خبرنگار مهر، از سفر داور بزرگترین مسابقه بین المللی نقاشی جهان به کرمانشاه خبر داد و گفت: خانم «ایونا کاسالیکا»، داور بین المللی نقاشی کودکان از کشور «چک» به منظور داوری نهایی آثار رسیده به هشتمین مسابقه بین المللی نقاشی کانون به کشورمان سفر می کند.

وی افزود: در این سفر، وی با توجه به کسب مقام های پی در پی کودکان کرمانشاهی در مسابقات بین المللی به استان کرمانشاه خواهد آمد.

موزونی تصریح کرد: طی این سفر «کاسالیکا» از ۷ عضو برگزیده مراکز کانون پرورش فکری استان کرمانشاه در مسابقات چهل و چهارمین نمایشگاه هنرهای زیبای «لیدیسه» کشور «چک» در شهر کرمانشاه تجلیل و تقدیر خواهد کرد.

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه  تصریح کرد: هم چنین در این سفر، یک دوره آموزشی ویژه مربیان نقاشی کانون پرورش فکریدر کرمانشاه برگزار خواهد کرد.

وی زمان و مکان این برنامه را  ۱۹ آبان ماه ساعت ۹ صبح و در مجتمع فرهنگی و هنری شماره ۴ کانون، واقع در ضلع غربی پارک معلم اعلام کرد.

کد مطلب 3815681

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