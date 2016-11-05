دستگیری اعضای باندسارقان خودرو/اعتراف به۱۸۰ فقره سرقت در اسلامشهر

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ افضل گلزاری با اعلام این خبر گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت خودرو در سطح شهرستان اسلامشهر، رسیدگی به موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران کلانتری ۱۱ قرار گرفت.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: ماموران با انجام اقدامات اطلاعاتی و به کارگیری شگردهای خاص پلیسی، موفق به شناسایی یکی اعضای باند سرقت شده و وی را در عملیاتی غافلگیرانه حین تردد با خودروی سرقتی در یکی از خیابان های اسلامشهر دستگیر کردند.

وی خاطرنشان کرد: با دستگیری متهم ، مشخص شد وی با همکاری پنج نفر دیگر اقدام به سرقت می کرده که ماموران در عملیاتی ضربتی، آنها را نیز دستگیر کردند.

سرهنگ گلزاری با اشاره به اینکه سارقان دستگیر شده به ۳۰ فقره سرقت خودرو و ۱۵۰ فقره سرقت لوازم خودرو در شهرستان اسلامشهر اعتراف کردند بیان داشت: در این رابطه دو مالخر نیز که اقدام به خرید لوازم سرقتی می کردند، دستگیر شدند.

جانشین فرمانده انتظامی غرب استان تهران در پایان خاطرنشان کرد: با شناسایی مالباختگان و دعوت از آنها، تحقیقات تکمیلی انجام و پرونده به همراه شکات جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی ارسال شد.