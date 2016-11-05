دستگیری آدم ربایان مسلح در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی نیروی انتظامی سیستان و بلوچستان، سردار حسین رحیمی روز شنبه اظهار داشت: عصر روز گذشته ماموران انتظامی شهرستان زهک واقع در شمال استان از طریق مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ در جریان وقوع یک فقره آدم ربایی قرار گرفتند.

وی افزود: بر اساس گزارش رسیده آدم ربایان جوان ۲۳ ساله را در مقابل منزلش با استفاده از یک دستگاه خودرو زانتیا به صورت مسلحانه گروگان گرفتند و از محل متواری شدند.

وی گفت: آدم ربایان که گروگان را به نقطه نامعلومی انتقال داده بودند در تماس با خانواده فرد ربوده شده تقاضای ۳۰ میلیارد ریال پول برای آزادی وی کردند.

فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان افزود: ماموران پلیس با پایش های دقیق اطلاعاتی از انتقال فرد ربوده شده به نقطه صفر مرزی توسط آدم ربایان برای خروج از کشور و تحت فشار قرار دادن خانواده وی برای پرداخت سریع پول مطلع شدند.

وی ادامه داد: بلافاصله بعد از اطلاع از موضوع، گروه های ویژه عملیاتی پلیس سیستان و بلوچستان طرح های عملیاتی و مهار را در تمام محورهایی که احتمال انتقال فرد ربوده شده به خارج از کشور داده می شد به اجرا گذاشتند.

وی گفت: ماموران پس از ساعت ها پایش دقیق اطلاعاتی و بهره گیری از منابع محلی و همکاری های مردمی، مخفیگاه متهمان در نقطه صفر مرزی را شناسایی و با محاصره منطقه در عملیاتی ضربتی هر چهار عضو این باند که قصد انتقال فرد ربوده شده به خارج از کشور را داشتند به همراه یک قبضه سلاح جنگی دستگیر و فرد ربوده شده را نیز آزاد کردند.