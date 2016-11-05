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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۴۶

خداحافظی با کامیون­‌های فرسوده

خداحافظی با کامیون­‌های فرسوده

بزودی کامیون و کامیونت‌های فرسوده از ناوگان حمل و نقل کشور حذف می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دبیرخانه دائمی CNG، به‌­زودی ۶۵ هزاردستگاه کامیون و کشنده نو جایگزین کامیون­‌های بالای ۱۰ تن فرسوده با کارکرد بالای ۲۵ سال می‌شوند. بنابر این گزارش چهار شرکت سازنده خودروهای دیزلی ایرانی برای انجام این طرح اعلام آمادگی کرده‌­اند.

خروج خودروهای فرسوده از ناوگان حمل و نقل که علاوه بر جلوگیری از افزایش آلایندگی هوا، موجب کاهش مصرف سوخت می‌شود، یکی از محورهای اصلی هشتمین نمایشگاه و کنفرانس بین‌المللی سوخت‌های جایگزین خودرو و صنایع وابسته است که ۲۸ تا ۳۰ دی‌ماه در مرکز همایش‌های هتل المپیک با رویکرد عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی در بخش حمل و نقل  برگزار می‌شود.

لازم به ذکر است این نمایشگاه با حضور خودروسازان و سازندگان تجهیزات داخلی و خارجی با تمرکز بر تنوع سبد سوختی برپا می‌­شود.

گفتنی است جایگاه سوخت‌­های جایگزین، خودرو و صنایع وابسته به منظور افزایش بهره‌­وری و کارایی انرژی در بخش حمل و نقل کشور، سبد سوختی کشور و سهم بهینه سوخت­‌های جایگزین، خودرو و صنایع وابسته در آن، سوخت­‌های جایگزین، خودرو و صنایع وابسته و کاربرد آن جهت از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، برنامه‌­ریزی حوزه تولید خودرو با سوخت جایگزین، ظرفیت‌های قانونی توسعه استفاده از سوخت‌­های جایگزین، خودرو و صنایع وابسته در بخش حمل و نقل، جایگاه قیمت­‌گذاری سوخت در توسعه انواع سوخت­‌های جایگزین، خودرو و صنایع وابسته از جمله محورهای مورد بحث این کنفرانس هستند.

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند به وبگاه www.cngconf.com  مراجعه کنند.

کد مطلب 3815684

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