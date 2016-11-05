به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از دبیرخانه دائمی CNG، بهزودی ۶۵ هزاردستگاه کامیون و کشنده نو جایگزین کامیونهای بالای ۱۰ تن فرسوده با کارکرد بالای ۲۵ سال میشوند. بنابر این گزارش چهار شرکت سازنده خودروهای دیزلی ایرانی برای انجام این طرح اعلام آمادگی کردهاند.
خروج خودروهای فرسوده از ناوگان حمل و نقل که علاوه بر جلوگیری از افزایش آلایندگی هوا، موجب کاهش مصرف سوخت میشود، یکی از محورهای اصلی هشتمین نمایشگاه و کنفرانس بینالمللی سوختهای جایگزین خودرو و صنایع وابسته است که ۲۸ تا ۳۰ دیماه در مرکز همایشهای هتل المپیک با رویکرد عملیاتی کردن اقتصاد مقاومتی در بخش حمل و نقل برگزار میشود.
لازم به ذکر است این نمایشگاه با حضور خودروسازان و سازندگان تجهیزات داخلی و خارجی با تمرکز بر تنوع سبد سوختی برپا میشود.
گفتنی است جایگاه سوختهای جایگزین، خودرو و صنایع وابسته به منظور افزایش بهرهوری و کارایی انرژی در بخش حمل و نقل کشور، سبد سوختی کشور و سهم بهینه سوختهای جایگزین، خودرو و صنایع وابسته در آن، سوختهای جایگزین، خودرو و صنایع وابسته و کاربرد آن جهت از رده خارج کردن خودروهای فرسوده، برنامهریزی حوزه تولید خودرو با سوخت جایگزین، ظرفیتهای قانونی توسعه استفاده از سوختهای جایگزین، خودرو و صنایع وابسته در بخش حمل و نقل، جایگاه قیمتگذاری سوخت در توسعه انواع سوختهای جایگزین، خودرو و صنایع وابسته از جمله محورهای مورد بحث این کنفرانس هستند.
علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانند به وبگاه www.cngconf.com مراجعه کنند.
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