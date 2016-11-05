اعزام نخستین گروه اصحاب رسانه خوزستان به طرح ولایت کشوری

عادل نوروزیان در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این طرح با این گستره و کیفیت برای نخستین بار و با هدف بصیرت افزایی در میان اصحاب رسانه با حضور خبرنگارانی از سراسر کشور و اساتید برتر و فرهیخته حوزه و دانشگاه در حوزه های مختلف برگزار می شود که این امر نشان از اهتمام و توجه ویژه به قشر فرهیخته خبرنگار در سطح سازمان بسیج رسانه است.

وی افزود: این دوره ویژه برادران و از تاریخ ۱۸ تا ۲۰ آبان ماه جاری در مجتمع فرهنگی ـ آموزشی امامت تهران برگزار می شود.

نوروزیان تاکید کرد: افراد شرکت کننده از خوزستان در دوره کشوری، برگزیدگان دوره مقدماتی طرح ولایت استانی هستند که بر اساس سهمیه ابلاغی و در زمان بندی اعلام شده اعزام می شوند.

مسئول بسیج رسانه خوزستان در پایان عنوان کرد: علاوه بر توجه به برنامه های آموزشی، سازمان بسیج رسانه خوزستان امکانات رفاهی مختلفی را نیز برای اعضا فراهم کرده که اعضای سازمان جهت اطلاع و بهره مندی از این خدمات می توانند همه روزه به سازمان مراجعه کنند.