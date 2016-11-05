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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۰۷

مسئول بسیج رسانه خوزستان خبر داد:

اعزام نخستین گروه اصحاب رسانه خوزستان به طرح ولایت کشوری

اعزام نخستین گروه اصحاب رسانه خوزستان به طرح ولایت کشوری

اهواز ـ مسئول بسیج رسانه خوزستان گفت: نخستین گروه از اصحاب رسانه استان که در طرح ولایت مقدماتی شرکت کردند، برای شرکت در دوره تکمیلی به تهران اعزام می شوند.

عادل نوروزیان در گفت وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: این طرح با این گستره و کیفیت برای نخستین بار و با هدف بصیرت افزایی در میان اصحاب رسانه با حضور خبرنگارانی از سراسر کشور و اساتید برتر و فرهیخته حوزه و دانشگاه در حوزه های مختلف برگزار می شود که این امر نشان از اهتمام و توجه ویژه به قشر فرهیخته خبرنگار در سطح سازمان بسیج رسانه است.

وی افزود: این دوره ویژه برادران و از تاریخ ۱۸ تا ۲۰ آبان ماه جاری در مجتمع فرهنگی ـ آموزشی امامت تهران برگزار می شود.

نوروزیان تاکید کرد: افراد شرکت کننده از خوزستان در دوره کشوری، برگزیدگان دوره مقدماتی طرح ولایت استانی هستند که بر اساس سهمیه ابلاغی و در زمان بندی اعلام شده اعزام می شوند.

مسئول بسیج رسانه خوزستان در پایان عنوان کرد: علاوه بر توجه به برنامه های آموزشی، سازمان بسیج رسانه خوزستان امکانات رفاهی مختلفی را نیز برای اعضا فراهم کرده که اعضای سازمان جهت اطلاع و بهره مندی از این خدمات می توانند همه روزه به سازمان مراجعه کنند.

کد مطلب 3815685

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