  1. استانها
  2. لرستان
۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۵۴

در جمع خبرنگاران مطرح شد؛

۲۴۰ نفر در حوادث رانندگی لرستان جان خود را از دست دادند

۲۴۰ نفر در حوادث رانندگی لرستان جان خود را از دست دادند

خرم آباد- مدیر کل پزشکی قانونی لرستان گفت: طی شش ماه نخست امسال ۲۴۰ نفر در تصادفات رانندگی جان خود را از دست داده اند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا نظیفی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در سخنانی اظهار داشت: طی شش ماه نخست سال جاری آمار تلفات حوادث رانندگی در استان لرستان هشت دهم درصد کاهش یافت.

وی افزود: در حوادث رانندگی شش ماه نخست امسال ۲۴۰ نفر جان خود را از دست داده اند و این در حالیست که تعداد افراد فوت شده بر اثر حوادث رانندگی در مدت مشابه سال قبل ۲۳۸ نفر بود.

مدیر کل پزشکی قانونی لرستان اظهار داشت: از کل تلفات حوادث رانندگی در شش ماه نخست امسال ۱۷۱ نفر از متوفیان حوادث رانندگی در محورهای برون شهری، ۴۱ نفر در مسیرهای درون شهری و ۲۸ نفر در جاده های روستایی جان خود را از دست داده اند.

نظیفی تصریح کرد: در شش ماه اول سال قبل نیز ۱۸۴ نفر از متوفیان حوادث رانندگی در محورهای برون شهری، ۳۲ نفر در مسیرهای درون شهری و ۲۲ نفر در جاد های روستایی جان خود را از دست دادند.

وی تاکید کرد: آمار مقایسه ای نشان می دهد که تلفات برون شهری کاهش داشته اما تلفات درون شهری و جاده ای روستایی افزایش داشته است.

مدیر کل پزشکی قانونی لرستان همچنین با اشاره به آمار مصدومان حوادث رانندگی لرستان افزود: آمار مقایسه ای شش ماه امسال و سال قبل مصدومان حوادث رانندگی که به مراکز پزشکی قانونی لرستان مراجعه کرده اند نیز افزایش داشته است.

حمید رضا نظیفی اظهار داشت: آمار مصدومان حوادث رانندگی در شش ماه نخست امسال چهار هزار و ۸۶۱ نفر و در سال گذشته چهار هزار و ۳۶۴ نفر بوده که نشان از افزایش تعداد مصدومان حوادث رانندگی در لرستان دارد.

کد مطلب 3815686

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها