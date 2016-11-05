۲۴۰ نفر در حوادث رانندگی لرستان جان خود را از دست دادند

به گزارش خبرنگار مهر، حمید رضا نظیفی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران در سخنانی اظهار داشت: طی شش ماه نخست سال جاری آمار تلفات حوادث رانندگی در استان لرستان هشت دهم درصد کاهش یافت.

وی افزود: در حوادث رانندگی شش ماه نخست امسال ۲۴۰ نفر جان خود را از دست داده اند و این در حالیست که تعداد افراد فوت شده بر اثر حوادث رانندگی در مدت مشابه سال قبل ۲۳۸ نفر بود.

مدیر کل پزشکی قانونی لرستان اظهار داشت: از کل تلفات حوادث رانندگی در شش ماه نخست امسال ۱۷۱ نفر از متوفیان حوادث رانندگی در محورهای برون شهری، ۴۱ نفر در مسیرهای درون شهری و ۲۸ نفر در جاده های روستایی جان خود را از دست داده اند.

نظیفی تصریح کرد: در شش ماه اول سال قبل نیز ۱۸۴ نفر از متوفیان حوادث رانندگی در محورهای برون شهری، ۳۲ نفر در مسیرهای درون شهری و ۲۲ نفر در جاد های روستایی جان خود را از دست دادند.

وی تاکید کرد: آمار مقایسه ای نشان می دهد که تلفات برون شهری کاهش داشته اما تلفات درون شهری و جاده ای روستایی افزایش داشته است.

مدیر کل پزشکی قانونی لرستان همچنین با اشاره به آمار مصدومان حوادث رانندگی لرستان افزود: آمار مقایسه ای شش ماه امسال و سال قبل مصدومان حوادث رانندگی که به مراکز پزشکی قانونی لرستان مراجعه کرده اند نیز افزایش داشته است.

حمید رضا نظیفی اظهار داشت: آمار مصدومان حوادث رانندگی در شش ماه نخست امسال چهار هزار و ۸۶۱ نفر و در سال گذشته چهار هزار و ۳۶۴ نفر بوده که نشان از افزایش تعداد مصدومان حوادث رانندگی در لرستان دارد.