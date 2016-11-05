فیلم به عنوان ابزار آموزشی در اختیار معلمان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول احمدی در مراسم آئین افتتاح ۴۶مین جشنواره فیلم رشد در استان فارس گفت：۱۳درصد یادگیری هر انسان مربوط به شنوایی و ۷۵درصد بینایی و ۱۲درصد مربوط به لامسه، بویایی و چشایی است.

وی ادامه داد:‌ در سیستم آموزش و پرورش فقط از ۱۳درصد شنوایی برای آموزش و تربیت دانش آموزان بهره بردیم و متاسفانه از پتانسیل های دیگر غافل ماندیم و نتوانستیم از بقیه حواس دانش آموزان در جهت ارتقاء آموزش و تربیت بهره ببریم.

معاون پژوهش و برنامه ریزی اداره کل آموزش و پرورش استان فارس افزود: برای ماندگار کردن اثر یک عمل باید به هنر و مخصوصا فیلم توجه ویژه کنیم و از هنر در جهت ارتقاء یادگیری کمک بطلبیم.

وی اضافه کرد: در فیلم می توان هر ذهنیتی را به تصویر کشید و صرفا نباید به یک جشنواره ختم شود و باید در طول سال استمرار داشته باشد و به عنوان ابزار آموزشی در اختیار معلم قرار گیرد تا بتوانیم به هدف و رسالت جامعه فرهنگی و آموزشی جامع عمل بپوشانیم.

احمدی تاکید کرد: نیازمند استفاده از خلاقیت‌های هنری و فیلم در جهت کمک به افزایش سطح تاثیرگذاری آموزش و تربیت هستیم.

در ابتدای این مراسم یزدان دشتیان دبیر چهل و ششمین جشنواره فیلم رشد در استان فارس گفت: شیوه انتقال یک مفهوم از طریق حس دیداری که سه چهارم یادگیری انسان است در جهت امر آموزش بسیار سریعتر و سهل تر خواهد بود و تلاش میکنیم از بهترین و مدرن ترین روشها برای این امر مهم کمک بگیریم و جشنواره فیلم رشد برای رسیدن به این هدف موقعیت مناسبی است.

وی افزود: جشنواره فیلم رشد یک جشنواره تفریحی نیست و یک فرایند آموزشی تربیتی دارد.

دشتیان ادامه داد: انتظار می رود معلمان و دانش آموزان پیام‌های فیلم‌ها را استخراج و بهره برداری کنند.

وی تشریح کرد: امسال ۴۶مین جشنواره فیلم رشد همزمان با تهران و فارس در چهار استان دیگر نیز برگزار می شود.

وی اضافه کرد: امسال مناطق برگزاری جشنواره افزایش یافته و در ۵۳منطقه و شش پردیس دانشگاهی فیلمها اکران می شوند.

دبیر جشنواره فیلم رشد توضیح داد: چهار سانس برای مخاطبان فرهنگی و دانش آموزان در نظر گرفته شده و سالنهای نمایش در هر اداره مشخص شده است.

دشتیان خبر داد: مرسوم بوده فیلم‌ها در مدت یک هفته اکران شوند ولی امسال برنامه ریزی شده مدت زمان به دو هفته افزایش یابد.

وی بیان کرد：از ۱۵اثری که به دبیرخانه جشنواره ارسال شده سه اثر پذیرفته شدند که از آنها تقدیر خواهد شد.