به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا عاقل زاده مدیر عامل انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس از تولید نمایشنامه ای با موضوع جاسوسی آمریکا در ایران خبر داد و گفت: با توجه به بحث نفوذ و مساله آشکار جاسوسی آمریکا در ایران که از دیرباز وجود داشته و در طول تاریخ آسیب‌های مادی و معنوی آشکاری بر ملت ایران وارد کرده است، انجمن تئاتر انقلاب و دفاع مقدس قصد دارد تولید نمایشنامه هایی با موضوعات وقایع تاریخ معاصر ایران را در اولویت تولید قرار دهد، از جمله این موضوعات که مورد توجه کارشناسان انجمن بوده، موضوع جاسوسی آمریکا در ایران است که هم اکنون تحقیق و پژوهش این پروژه به پایان رسیده و در مرحله نگارش است.

وی در پایان گفت: قصد ما این است که نمایشنامه های با کیفیتی تولید کنیم، به گونه ای که این نمایشنامه ها فقط برای تولید در یک زمان خاص نباشد و بعد از آن به ورطه فراموشی سپرده نشود. ضمن اینکه انجمن از نویسندگانی که نمایشنامه هایی با موضوعات و حوادث انقلاب اسلامی نوشته باشند، حمایت می کند.