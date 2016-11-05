دستکاری مغز انسان برای کاهش احساس درد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت دانشگاه منچستر، این دستاورد مهم تحقیقاتی می تواند به کاهش رنج انسان ها در زمان مداوای بیماری های مختلف کمک شایانی نماید. زیرا بر روند پردازش درد در مغز انسان تاثیر می گذارد و شدت آن را برای اولین بار قابل کنترل می سازد.

محققان می گویند از این پس می توان با تنظیم امواج آلفا در مغز میزان تجربه درد در انسان ها را در شرایط مختلف تغییر داد. دکتر کتی اکسی و همکاران وی در گروه تحقیقات درد انسانی دانشگاه منچستر می گویند برای این کار می توان از پخش اصوات شبیه سازی شده در برد و فرکانس امواج آلفا از طریق هدفون در گوش انسان ها استفاده کرد.

به گفته پرفسور آنتونی جونز از همکاران این طرح، چنین دستاوردی بسیار هیجان انگیز است، زیرا یک درمان جدید و ساده و ایمن برای بیماران محسوب می شود و هزینه آن نیز چندان بالا نخواهد بود. قرار است در آینده نزدیک و با تکمیل این روش درمانی استفاده عمومی از آن برای کاهش آلام بیماران آغاز شود.

در حال حاضر آزمایش ها با ارسال فرکانس های بین ۸ تا ۱۲ مگاهرتز به مغز انسان ادامه دارد. البته مغز توانایی جذب فرکانس های شبیه سازی شده بین ۱ تا ۳۰ مگاهرتز را داراست. تاثیرپذیری مغز از طریق گوش کردن به این اصوات برای کاهش درد در حالت خواب، بیداری، راه رفتن و غیره ممکن است و در سال های آینده می توان پوشیدنی هایی را طراحی کرد که از قابلیت پخش این اصوات برخوردار باشند.