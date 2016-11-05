کتاب الکترونیکی اربعین در فرهنگ شیعه منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب الکترونیک اربعین در فرهنگ شیعه منتشر شد.

این کتاب با استفاده از منابع تاریخی و روایی و با بهره‌ جستن از سنت و سیره اولیای دین، درصدد است تا به اثبات برساند که برگزاری مجالس اربعین از اختصاصات حضرت امام حسین(ع) است.

این اثر در یک مقدمه و سه فصل با عناوین: «مفهوم واژه اربعین در اسلام»، «فلسفه قیام حضرت اباعبدالله الحسین(ع)» و «اختصاص اربعین به سیدالشهدا(ع) شعار شیعه است» مورد بررسی قرار گرفته است.

در بریده‌ای از کتاب با عنوان «رسم غلط برگزاری مجالس هفتم و چهلم و سال برای متوفی» آمده است: متاسفانه امروزه رسم بر آن است که برای فرد متوفا مجالس یادبود در هفتم و چهلم و سال و غیره می‌گیرند، و هیچ داعی و نیتی جز رعایت شئون و شخصیات و مصالح و منافع دنیوی بازماندگان و یا افراد ذی‌نفع در این‌گونه امور وجود ندارد. آنچه که از سنت رسول خدا(ص) و اوصیای گرامی‌اش برای ما به‌جای مانده است، فقط تشکیل مجالس ترحیم به مدت سه روز است نه بیشتر.

یکی از شعارها و شاخصه‌های مکتب شیعه، مسئلۀ شهادت و قیام حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام در قبال مذهب اهل سنت و جماعت است. شهادت فرزند رسول خدا به دست پست‌ترین و رذل‌ترین خلیفه امت اسلام که خود را جانشین رسول خدا جا زده است و با کمال وقاحت و بی‌شرمی به این جنایت افتخار و مباهات می‌نماید! خلیفه‌ای که مورد وثوق و قبول قشر عظیمی از امت اسلام، یعنی اهل سنت است و او را در زمره خلفاء‌ِ الهی و امراء واجب‌الطاعه و اولوا الأمر به‌حساب می‌آورند! فاجعه‌ای که تمام مورخین از موافق و مخالف، حتی از سایر ادیان و ملل، او را زشت‌ترین و سیاه‌ترین برگ تاریخ حیات بشر ذکر می‌کنند؛ تا جایی که بسیاری از علمای اهل سنت به‌ طور کلی اصل این فاجعه را انکار و یا انتساب آن را به خلیفه مسلمین مورد نقض و مناقشه قرار داده‌اند.

کتاب الکترونیک اربعین در فرهنگ شیعه در قالب epub و توسط کتابخوان طاقچه تولید و با قیمت ۲۰۰۰ تومان عرضه شده است.