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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۴۱

به قلم سیدمحمدمحسن حسینی‌طهرانی؛

کتاب الکترونیکی اربعین در فرهنگ شیعه منتشر شد

کتاب الکترونیکی اربعین در فرهنگ شیعه منتشر شد

کتاب الکترونیکی اربعین در فرهنگ شیعه نوشته حجت الاسلام سیدمحمدمحسن حسینی طهرانی منتشر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب الکترونیک اربعین در فرهنگ شیعه منتشر شد.

این کتاب با استفاده از منابع تاریخی و روایی و با بهره‌ جستن از سنت و سیره اولیای دین، درصدد است تا به اثبات برساند که برگزاری مجالس اربعین از اختصاصات حضرت امام حسین(ع) است.

این اثر در یک مقدمه و سه فصل با عناوین: «مفهوم واژه اربعین در اسلام»، «فلسفه قیام حضرت اباعبدالله الحسین(ع)» و «اختصاص اربعین به سیدالشهدا(ع) شعار شیعه است» مورد بررسی قرار گرفته است.

در بریده‌ای از کتاب با عنوان «رسم غلط برگزاری مجالس هفتم و چهلم و سال برای متوفی» آمده است: متاسفانه امروزه رسم بر آن است که برای فرد متوفا مجالس یادبود در هفتم و چهلم و سال و غیره می‌گیرند، و هیچ داعی و نیتی جز رعایت شئون و شخصیات و مصالح و منافع دنیوی بازماندگان و یا افراد ذی‌نفع در این‌گونه امور وجود ندارد. آنچه که از سنت رسول خدا(ص) و اوصیای گرامی‌اش برای ما به‌جای مانده است، فقط تشکیل مجالس ترحیم به مدت سه روز است نه بیشتر.

یکی از شعارها و شاخصه‌های مکتب شیعه، مسئلۀ شهادت و قیام حضرت سیدالشهدا علیه‌السلام در قبال مذهب اهل سنت و جماعت است. شهادت فرزند رسول خدا به دست پست‌ترین و رذل‌ترین خلیفه امت اسلام که خود را جانشین رسول خدا جا زده است و با کمال وقاحت و بی‌شرمی به این جنایت افتخار و مباهات می‌نماید! خلیفه‌ای که مورد وثوق و قبول قشر عظیمی از امت اسلام، یعنی اهل سنت است و او را در زمره خلفاء‌ِ الهی و امراء واجب‌الطاعه و اولوا الأمر به‌حساب می‌آورند! فاجعه‌ای که تمام مورخین از موافق و مخالف، حتی از سایر ادیان و ملل، او را زشت‌ترین و سیاه‌ترین برگ تاریخ حیات بشر ذکر می‌کنند؛ تا جایی که بسیاری از علمای اهل سنت به‌ طور کلی اصل این فاجعه را انکار و یا انتساب آن را به خلیفه مسلمین مورد نقض و مناقشه قرار داده‌اند.

کتاب الکترونیک اربعین در فرهنگ شیعه در قالب epub و توسط  کتابخوان  طاقچه تولید و با قیمت ۲۰۰۰ تومان عرضه شده است.

کد مطلب 3815693

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