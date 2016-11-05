فیلم «جان هفتم» به جشنواره هنرهای ویدیویی فرانسه راه یافت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری استان خوزستان، فیلم اپیزودیک «جان هفتم» به موضوع انسان، جنگ و طبیعت می پردازد.

حبیب باوی ساجد عضو انجمن مستندسازان سینمای ایران و شبکه مستند سازی اروپا، پیش ازاین با آثار مستندی چون «لالایی جنگ»، «الرماد» و «بیداری سینما» برگزیده جشنواره های مهم ملی و بین المللی بوده است.

عوامل فیلم کوتاه «جان هفتم» عبارت از: فیلمنامه، تدوین و کارگردان: حبیب باوی ساجد، تصویربردار: مهرداد اصفهان پور، صدابردار: بهشاد مطیعی، صداگذار: ضیا حاتمی، مدیر تولید: ایوب مروانی پور، جانشین تولید: عادل مروانی پور، دستیار تصویربردار: محمد رمضان احمدی، گریم، طراح صحنه و لباس: جلیل خیطان، جلوه های ویژه: سید رافع موسوی، مجری طرح: علی حیاتی، تهیه کننده: دفتر هنرهای تصویری حوزه هنری خوزستان و سلیمه رنگزن، سرور عساکره، جلیل خیطان، علی رضا حسانی هستند که در این فیلم به ایفای نقش می پردازند.

بیست و نهمین جشنواره هنرهای ویدیویی «لحظه» از بیستم تا بیست وسوم آبان ماه جاری در شهر مارسی فرانسه برگزار می شود.