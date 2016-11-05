  1. استانها
  2. خوزستان
۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۳:۰۸

فیلم «جان هفتم» به جشنواره هنرهای ویدیویی فرانسه راه یافت

فیلم «جان هفتم» به جشنواره هنرهای ویدیویی فرانسه راه یافت

اهواز ـ فیلم کوتاه داستانی «جان هفتم» به کارگردانی «حبیب باوی ساجد» به عنوان تنها نماینده سینمای ایران در بیست و نهمین جشنواره هنرهای ویدیویی «لحظه» در کشور فرانسه شرکت می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی حوزه هنری استان خوزستان، فیلم اپیزودیک «جان هفتم» به موضوع انسان، جنگ و طبیعت می پردازد.

حبیب باوی ساجد عضو انجمن مستندسازان سینمای ایران و شبکه مستند سازی اروپا، پیش ازاین با آثار مستندی چون «لالایی جنگ»، «الرماد» و «بیداری سینما» برگزیده جشنواره های مهم ملی و بین المللی بوده است.

عوامل فیلم کوتاه «جان هفتم» عبارت از: فیلمنامه، تدوین و کارگردان: حبیب باوی ساجد، تصویربردار: مهرداد اصفهان پور، صدابردار: بهشاد مطیعی، صداگذار: ضیا حاتمی، مدیر تولید: ایوب مروانی پور، جانشین تولید: عادل مروانی پور، دستیار تصویربردار: محمد رمضان احمدی، گریم، طراح صحنه و لباس: جلیل خیطان، جلوه های ویژه: سید رافع موسوی، مجری طرح: علی حیاتی، تهیه کننده: دفتر هنرهای تصویری حوزه هنری خوزستان و سلیمه رنگزن، سرور عساکره، جلیل خیطان، علی رضا حسانی هستند که در این فیلم به ایفای نقش می پردازند.

بیست و نهمین جشنواره هنرهای ویدیویی «لحظه» از بیستم تا بیست وسوم آبان ماه جاری در شهر مارسی فرانسه برگزار می شود.

کد مطلب 3815697

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها