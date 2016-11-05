به گزارش خبرگزاری مهر، ماشاءالله امان‌الهی بهاروند در سخنانی اظهار داشت: جشنواره استانی رسانه‌های مکتوب و پایگاه‌های اینترنتی حوزه قرآن و عترت با موضوعات و مضامین و معارف دینی و قرآنی، سبک زندگی اسلامی، اقتصاد مقاومتی، فرهنگ ایثار و شهادت، تمامی مفاهیم و موضوعات و داستان‌های قرآن و عترت، زندگی و سیره رسول اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع)، عفاف و حجاب، ولایت و مهدویت، وحدت اسلامی، احکام و قوانین اسلامی و سایر موضوعات مرتبط با قرآن و عترت، برگزار می شود.

وی بیان داشت:این جشنواره در دو بخش رسانه‌های مکتوب و دیجیتال برگزار خواهد شد و شرکت برای تمامی روزنامه‌ها، هفته‌ نامه‌ها، ماهنامه‌ها و گاهنامه‌های استان لرستان بلامانع و ارسال فایل عکس اسکن شده حداقل ١٠ نمونه بریده جراید مرتبط با موضوع جشنواره الزامی است.

معاون فرهنگی هنری اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی لرستان ادامه داد: رسانه‌های دیجیتال نیز برای شرکت در جشنواره باید ١٠ نمونه اثر خبری یا گزارشی با موضوعات فوق، که از سال ١٣٩٠ به بعد انتشار یافته، در قالب فایل word به همراه لینک اثر برای دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

باروند بیان داشت: مدیران مسئول رسانه‌های مکتوب و دیجیتال استان می‌توانند برای شرکت در جشنواره و ارسال آثار خود به دبیرخانه به پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر قرآن و عترت لرستان به آدرس qlr.farhang.gov.ir و لینک ثبت‌نام جشنواره‌ها مراجعه کنند.