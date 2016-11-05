به گزارش خبرنگار مهر، این کارگاه بین المللی توسط سازمان فضایی ایران و با همکاری دفتر فضای ماوراء جو سازمان ملل متحد (UNOOSA ) از امروز ۱۵ آبان ماه به مدت ۴ روز در تهران برگزار می شود.

در مراسم افتتاح این کارگاه آموزشی که پیش از ظهر امروز در هتل لاله تهران برپا شد، لورانت زاران مدیر دفتر برنامه های کاربرد فضایی دفتر امور فضای ماورای جو سازمان ملل متحد و محسن بهرامی رئیس سازمان فضایی ایران و داود پرهیزگار رئیس سازمان هواشناسی کشور حضور داشتند.

علاوه بر ارائه سخنرانی توسط متخصصان و تصمیم گیران این حوزه در سطح ملی و بین المللی، برگزاری نشستهای تخصصی به منظور شروع فعالیتهای جدید در موضوع کارگاه و تدوین گزارش نهایی کارگاه به سازمان ملل متحد، از برنامه های این کارگاه بین المللی است.

محورهای کارگاه شامل ۳ محور اصلی شامل پایش خشکسالی و گرد و غبار با استفاده از فناوری فضایی، پیشرفتهای فناوری فضایی و ظرفیت سازی، آموزش و همکاریهای منطقه ای و بین المللی در این بخش است که در بخش پایش خشکسالی و گرد و غبار با استفاده از فناوری فضایی، موضوعات مربوط به خشکسالی، گرد و غبار، طوفانهای خاک و شن و نیز مدلسازی آن به کمک فناوری فضایی مطرح می شود.

در بخش پیشرفتهای فناوری فضایی نیز موضوع فناوری فضایی از جمله انواع ماهواره های کوچک تا Cube و سنجنده های مختلف در کمک به مدلهای پایشی مورد بحث است. به عبارت دیگر دستاوردهای مرتبط با طراحی و ساخت سنجنده و ماهواره و دیگر زیرساختهای فضایی به منظور پایش خشکسالی و گرد و غبار در این بخش مدنظر قرار گرفته است.

اهمیت و ضرورت ظرفیت سازی، آموزش و همکاریهای منطقه ای و بین المللی از دیگر محورهای این کارگاه آموزشی است.