به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ستاد خبری اولین نمایشگاه تخصصی پخش و فروش کتاب، با وجود اطلاع‌رسانی قبلی درباره اولین نمایشگاه تخصصی پخش و فروش کتاب که قرار بود از ۲۴ تا ۲۸ آبان ماه در مصلای امام خمینی(ره) تهران برگزار شود، به دلیل پیشامد برخی مشکلات، این نمایشگاه در زمان دیگری برپا خواهد شد.

بر اساس این گزارش، روابط عمومی مصلای امام خمینی(ره) اعلام کرد: «از آنجایی که رویکرد اصلی مصلی در این نمایشگاه، حمایت از نشر و فرهنگ مکتوب و تلاش برایحضور کتابفروشان و مراکز پخش بود و با توجه به انعکاس برخی اخبار و واکنش‌های غیرمنتظره، تصمیم گرفته شد تا به منظور بررسی‌های بیشتر، برپایی نخستین نمایشگاه تخصصی پخشو فروش کتاب تا اطلاع ثانوی به تعویق بیفتد.

طبق اعلام ستاد اجرایی نمایشگاه، بعد از مرحله انتشار فراخوان، استقبال چشمگیری از برگزاری این نمایشگاه از سوی کتابفروشان و مراکز پخش، خانه کتاب، ستاد هفته کتاب و بویژه اهالیرسانه در حوزه نشر و ادبیات صورت گرفت که مقرر شد به منظور جلوگیری از تحت‌الشعاع قرار گرفتن دغدغه‌های فرهنگی دست‌اندرکاران نمایشگاه و رویکردهای فرهنگی مصلای امام خمینی(ره) در برگزاری نخستین نمایشگاه تخصصی پخش و فروش، ضمن تعویق زمان برپایی این رخداد فرهنگی و بازبینی چگونگی تعامل با صنف نشر، مقدمات اجرای این نمایشگاه درآینده‌ای نزدیک فراهم شود.»

ستاد اجرایی نمایشگاه ضمن تشکر از زحمات بی‌دریغ اعضاء در ایده‌پردازی و تلاش برای برپایی نمایشگاهی باکیفیت و قدردانی از همراهی وصف‌نشدنی و چشمگیر فعالان عرصه پخش وفروش و مؤسسه خانه کتاب، آمادگی دارد در روزهای آینده، شرایط استرداد وجه ثبت‌نام را فراهم و مبالغ مدنظر را در اختیار ثبت‌نام‌شدگان قرار دهد.