مربیان تیم فوتسال زیر ۲۰ سال ایران معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، کادر فنی تیم فوتسال زیر ۲۰ سال اعلام کرد که از روز شنبه ۲۲ تا ۲۴ آبانماه بازیکنان منتخب را به اردو دعوت کرده تا تمریناتشان را زیر نظر داشته باشند و در نهایت پس از برگزاری اردوهای انتخابی، نفرات برتر به اردوهای اصلی دعوت شوند.

در این اردو ۲۵ بازیکن منتخب زیر نظر کادر فنی تمرینات خود را برگزار می کنند.

حمید شاندیزی به عنوان مربی، کاظم صادقی به عنوان مربی دروازه بانان و منصور جنتی به عنوان مربی بدنساز و ماساژور در کنار صانعی-سرمربی تیم، تمرینات بازیکنان را زیر نظر دارند.