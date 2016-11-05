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۱۵ آبان ۱۳۹۵، ۱۲:۵۴

افتتاحیه اکران انیمیشن عاشورایی «ناسور» در خرم‌آباد برگزار شد

افتتاحیه اکران انیمیشن عاشورایی «ناسور» در خرم‌آباد برگزار شد

خرم آباد- آیین افتتاحیه اکران انیمیشن عاشورایی «ناسور» در حوزه هنری لرستان برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر شنبه آئین افتتاحیه اکران انیمیشن عاشورایی«ناسور» در سالن اجتماعات حوزه هنری لرستان و با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان، مدیرکل حوزه هنری استان، معاون فرهنگی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان، اعضای شورای اسلامی شهر خرم آباد و ... برگزار شد.

مدیرکل حوزه هنری لرستان به نوپا بودن هنر انیمیشن اشاره کرد و اظهار داشت: با وجود نوپا بودن هنر انیمیشن شاهد سبقت گرفتن آن از آثار سینمایی کشور بوده به طوری که انیمیشن های سینمایی «شاهزاده» و «رستم و سهراب» نوید بخش این موضوع هستند.

محمد امیدی پور گفت: در انیمیشن «ناسور» که توسط هنرمندان بروجردی ساخته شده واقعه عاشورا به تصویر کشیده شده است و مخاطب اصلی آن جوانان و نوجوانان هستند.

وی بر لزوم حمایت مسئولان لرستانی از انیمیشن سینمایی «ناسور» تاکید کرد و افزود: باید زمینه دیده شدن و استقبال از این اثر سینمایی در استان فراهم شود تا همه مردم بتوانند از این رویداد عاشورایی بهره ببرند.

کد مطلب 3815711

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