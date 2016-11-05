به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر شنبه آئین افتتاحیه اکران انیمیشن عاشورایی«ناسور» در سالن اجتماعات حوزه هنری لرستان و با حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان، مدیرکل حوزه هنری استان، معاون فرهنگی و آموزشی اداره کل تبلیغات اسلامی لرستان، اعضای شورای اسلامی شهر خرم آباد و ... برگزار شد.

مدیرکل حوزه هنری لرستان به نوپا بودن هنر انیمیشن اشاره کرد و اظهار داشت: با وجود نوپا بودن هنر انیمیشن شاهد سبقت گرفتن آن از آثار سینمایی کشور بوده به طوری که انیمیشن های سینمایی «شاهزاده» و «رستم و سهراب» نوید بخش این موضوع هستند.

محمد امیدی پور گفت: در انیمیشن «ناسور» که توسط هنرمندان بروجردی ساخته شده واقعه عاشورا به تصویر کشیده شده است و مخاطب اصلی آن جوانان و نوجوانان هستند.

وی بر لزوم حمایت مسئولان لرستانی از انیمیشن سینمایی «ناسور» تاکید کرد و افزود: باید زمینه دیده شدن و استقبال از این اثر سینمایی در استان فراهم شود تا همه مردم بتوانند از این رویداد عاشورایی بهره ببرند.