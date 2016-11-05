اکران ۳۰ عنوان فیلم در جشنواره رشد فارس

به گزارش خبرنگار مهر، دبیر اجرایی جشنواره بین المللی فیلم رشد ظهر شنبه در آیین گشایش چهل و ششمین دوره آن در دبیرستان دخترانه دانشگاه علوم پزشکی شیراز عنوان کرد و افزود: چهل و ششمین جشنواره بین المللی فیلم رشد همزمان با تهران و ۴ استان دیگر در فارس به مرکزیت شیراز با هدف استفاده از فیلم های آموزشی به مدت یک هفته ادامه دارد.

یزدان دشتیان با بیان اینکه جشنواره فیلم رشد دیرینه ترین رویداد رقابتی سینما و فیلم در زمینه آموزشی و پرورشی است، ادامه داد: برای نخستین بار این جشنواره در استان های فارس، سمنان، هرمزگان، گیلان به همراه تهران برگزار می شود که طی آن فارس با ۵۳ منطقه آموزش و پرورش میزبان آثار منتخب بخش های داخلی و خارجی است.

وی برپایی جشنواره فیلم رشد در استان فارس را با هدف شناسایی و کشف استعدادهای خلاق هنری عنوان کرد و گفت: به وسیله انگیزه ای که توسط برپایی این جشنواره میان دانش آموزان شکل می گیرد می توان در جهت گسترش هنر گام های ارزشمندی برداشت.

دبیر اجرایی جشنواره فیلم رشد در فارس از نمایش آثار منتخب چهل و ششمین جشنواره بین المللی فیلم رشد در ۸۰ سالن نمایش فیلم آموزش و پرورش استان خبر داد و افزود: این فیلم ها که از سراسر کشور و برگزیده ای از آثار بین المللی است برای نمایش در شهرستان ها و شیراز انتخاب شده اند.

دشتیان با اشاره به اینکه در جشنواره فیلم رشد فارس هم نقش پررنگی دارد، از ارسال ۷ فیلم به این رویداد رقابتی خبر داد که ۳ اثر دانش آموزی انتخاب و برای داوری برگزیده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، چهل و ششمین جشنواره بین المللی فیلم رشد تا ۲۱ آبان جاری ادامه دارد.